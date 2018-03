Creyeron que eran muy populares y fracasaron 

Los aspirantes presidenciales independientes comprobaron desde el principio que no son lo popular que creían, y en el camino se dieron cuenta de que la gente no los conoce o no quería apoyarlos, se resintieron, y por eso recurrieron a artimañas y trampas. Los tres promovieron o aceptaron las trampas. Dos se quedaron en el camino y la tercera Margarita Zavala fue ayudada desde el INE.

Podría decirse que actuaron con honestidad y que los aspirantes presidenciales, principalmente, y los de Jefe de Gobierno de la CDMX, no lo hicieron y procedieron de manera fraudulenta y sabedores de lo que hacían sus colaboradores. Manuel Cloutier, Pablo Salazar y muchos otros obtuvieron, sin grandes complicaciones el aval para participar como candidatos independientes, mientras que Jaime Rodríguez -El Bronco- y Armando Río Piter, vieron frustradas sus aspiraciones presidenciales.

Por la forma de la filtración en que se manejó la información sobre las irregularidades en la recolección de firmas de los independientes, se asoman sombras de duda sobre el proceder del INE.

Sin embargo, eso no tiene nada que ver con las presuntas irregularidades cometidas por los equipos de Jaime Rodríguez Calderón, Armando Ríos Piter y Margarita Zavala, en su propósito de salvar los requisitos para lograr ser candidatos presidenciales independientes.

Es cierto que todavía tienen cinco días para impugnar la resolución del INE, pero su expediente queda manchado, de la misma forma que el de la flamante independiente.

La historia de la búsqueda de la candidatura independiente de los tres personajes en cuestión, Margarita, la ya palomeada candidata presidencial, Armando y El Bronco, venía siendo anunciada.

En el caso del llamado “Bronco” hasta se especuló que lo hacía con recursos provenientes del gobierno de Nuevo León, del que se había deslindado dejando en su lugar a un personaje cercano a su entorno.

Con el “Jaguar” sucedió algo insólito, de pronto surgieron miles de firmas y en poco tiempo logró dar el salto e insertarse en el círculo de los aspirantes con mayores posibilidades de competir.

Las sanciones deben ser por igual, ya que priva la desconfianza de que ya encarrilados en el tema, podrían proceder de igual forma, para allegarse los votos que les den el triunfo en los comicios.

Esta es la primera ocasión en que la ciudadanía contará con la alternativa de los candidatos presidenciales independientes, que no lo son tanto, ya que los tres militaban en partidos políticos antes de participar como supuestos independientes, por lo que las fallas, omisiones e irregularidades podrían ser parte del desconocimiento real de las reglas de operación.

Pero en todo esto, llaman la atención una serie de situaciones que generan especulaciones, ya que se habla de muchas situaciones probables de ocurrir. Una de ellas es que Margarita, además de ser esposa del ex presidente Felipe Calderón lleva implícito el arrebatar votos a Ricardo Anaya Cortés, considerado el enemigo del sistema, al que tratan de bajar de todas las formas posibles del lugar que ocupa en las encuestas y que los votos se dividan entre Margarita y José Antonio Meade, el candidato del PRI.

El “Jaguar” y el “Bronco”, harán todo lo posible por mostrar ante el Tribunal que las firmas recabadas son auténticas, aunque es una tarea difícil de conseguir, especialmente par Ríos Piter. En el caso de Rodríguez Calderón, solamente requiere de autentificar un puñado más de votos para llegar a la cifra mínima.

Pero en todo esto la credibilidad, honestidad y transparencia del INE queda evidenciada. Ahora habrá que ver como se limpia esa mancha, pero más que a nada llama a que los requisitos de los candidatos independientes sean revisados, ya que algo huele mal en ello. Pero este fin de semana sabremos si el Tribunal Electoral e enmiende la plana al INE, como ha sucedido en otros casos.

+++

La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma al artículo 8 de la Ley de la Policía Federal, con ello se dará certeza jurídica en la actuación de la Policía Federal al momento de colaborar con el Instituto Nacional de Migración en beneficio de los migrantes. Dicha reforma de ley, fue propuesta por el diputado federal del PRI por el estado de Nuevo León, Álvaro Ibarra Hinojosa, quien señaló que así se garantiza la existencia de elementos importantes en la construcción de un andamiaje jurídico e institucional en materia de seguridad ciudadana que beneficiará a aquellas en situación de migración, a quienes se les considera una población vulnerable.

+++

El secreto que no se acaba de descifrar es la lista de candidatos al Congreso del PVEM. Lo que sabe es que al Senado se ha inscrito a Alejandra Lagunes, estratega de José Antonio Meade y Jesús Sesma actual coordinador de diputados. Mientras que a San Lázaro se ha anotado a su líder Carlos Puente, también Arturo Escobar y la diputada local y exaspirante a la dirigencia nacional, Beatriz Manrique.