Al parecer el famoso ilusionista estadounidense, Criss Angel ya olvidó por completo a la cantante Belinda, pues en recientes días ha publicado fotos con la madre de su hijo, Shaunyl Benson, por lo que su reconciliación con ella es más que evidente.

Y es que desde el pasado mes de noviembre, Shaunyl Benson comenzó ha compartir en sus redes sociales varios imágenes en las que Criss Angel ya aparecía en éstas junto a su hijo Johnny Crisstopher Sarantakos.

Merry Christmas to all with much love, health and happiness. #love The greatest gift of all❤️ pic.twitter.com/LrzswiAAN0

— Criss Angel (@CrissAngel) 25 de diciembre de 2017