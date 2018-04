Critica Margarita Zavala que AMLO avale reunión entre obispo y crimen 

Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de la República, criticó que su contrincante Andrés Manuel López Obrador avalara la reunión entre el obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, con líderes criminales.

“Entiendo que un Obispo, ante la ausencia cobarde del Estado, recurra al diálogo con criminales, pero eso no justifica los llamados a la impunidad de López Obrador”, escribió en su cuenta de Twitter.

Entiendo que un Obispo, ante la ausencia cobarde del Estado, recurra al diálogo con criminales. Pero eso no justifica los llamados a la impunidad de López Obrador. No a una amnistía a criminales. Sí a la paz con ley y justicia — Margarita Zavala (@Mzavalagc) April 4, 2018

Además, añadió, “no a una amnistía a criminales. Sí a la paz con ley y justicia”

Antes, Andrés Manuel López Obrador dijo que veía con “buenos ojos que tanto pastores como sacerdotes y obispos, busquen la reconciliación. Que se garantice la paz y tranquilidad, para que haya paz en México”, cuando le preguntaron sobre el caso del obispo Chilpancingo-Chilapa.

Y es que fue el mismo obispo Salvador Rangel, quien hizo público que el Viernes Santo pasado se reunió con un criminal y que llegó a él a través de un helicóptero que costearon los habitantes de su comunidad. Al criminal, dijo, fue a agradecerle que regresara la luz y el agua a la localidad y de paso a pedirle que no hubiera muertos durante el proceso electoral.

Esta no es la primera vez que el obispo se reúne con líderes del crimen, como él mismo lo ha reconocido porque, afirma, “no tengo por qué pedirle permiso a nadie para hablar con quien yo crea que debo hacerlo, la Constitución me lo permite… no comparto la idea del gobierno de no hablar con las personas con quien estuve en los últimos días”.

Más tarde, en un nuevo tuit Margarita Zavala subió un breve video en el que explica que en su gobierno, si gana, enfrentará al crimen sin pactos ni amnistías y que incluye profesionalización de las policías y reformas al sistema de justicia.

– ¿QUÉ?: Que tú y tu familia se sientan seguros. – ¿CÓMO?: Con estas 5 acciones. – ¿CUÁNDO?: Desde el primer día de mi gobierno. pic.twitter.com/VKfnEeKGnY — Margarita Zavala (@Mzavalagc) April 4, 2018

Te recomendamos: Las razones del obispo Rangel

kml