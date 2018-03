Críticas a mi gobierno, parte de las campañas electorales, responde Mancera

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, deseó suerte a los candidatos a ocupar su cargo y dijo que las críticas a su administración son parte de las campañas políticas.

“Que les vaya bien, de eso vamos a escuchar muchas cosas, mal harían de no plantearlo así. Es político, todo eso es político, eso es normal pues, así van a seguir”

Miguel Ángel Mancera

Jefe de Gobierno de la CDMX

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento se le preguntó sobre los dichos de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la jefatura de gobierno, quien señaló que la ciudad tenía que ser rescatada, que estaba inundada de corrupción.

En ese sentido, dijo, el asunto de la reconstrucción es muy importante; “no es si quieren o no tenerlo como tema de campaña, es algo que está presente en la ciudad, ya quien no lo quiera mencionar o no quiera hacer una propuesta esa será su decisión unilateral”.

Dijo que también sabe de otro candidato que en ocasiones utiliza el transporte público y luego dice que estuvo mal.

“Que les vaya bien, que le vaya bien, lo que nosotros queremos es que a la ciudad le vaya bien; así que, simplemente es político, ¿no?”, indicó.

Entonces pues es político, yo creo que todo eso se va a ir conformando y cada vez va a ser más intenso, cuando comiencen las campañas va a ser mucho más, consideró.

“Sí es cierto, la ciudad ha vivido una de las coyunturas políticas más difíciles de toda la historia, por la propia división de la izquierda que ha abonado a esto y por la implementación de reformas que dieron una batalla política como centro de la misma a la propia ciudad”.

Entonces, indicó, eso ya lo vimos, eso ya lo vivimos, entonces el tema de avanzar en la parte medioambiental, me parece que no es una casualidad que Al Gore haya escogido como sede a la Ciudad de México para el evento que vamos a tener la próxima semana.

Refirió que el Metrobús de Reforma, llena de orgullo a los habitantes de la ciudad. Esos son detallitos que van a ir surgiendo; “cuando lleves a tus niños a La Mexicana, seguramente te acordarás de tu servidor”, finalizó.

