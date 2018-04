Cuba sin Fidel, de Julio Patán

Las revistas de viajes a menudo dicen otra cosa, pero La Habana se cae a pedazos: una ciudad donde para reparar sus casas, los habitantes no pueden comprar un vidrio, un bote de pintura, una chapa, un cable, una moldura. La Revolución como una utopía sin cristales.

Esta Habana encontró el novelista mexicano Julio Patán al asomarse detrás del Telón del Mojito hace año y medio y la cuenta en Cuba sin Fidel (Planeta), 148 páginas con rescoldos garciamarquianos de un libro de hace 62 años: De viaje por los países socialistas (Oveja negra).

El paralelismo provoca estupor: La Habana de 2017, que describe Patán, es copia al carbón del Berlín oriental, de la Praga socialista, de la Varsovia comunista, del Budapest totalitario, del Moscú feudal de ¡1956!, que describió García Márquez aquel año.

Y eso que García Márquez era ya un periodista simpatizante de las llamadas “democracias populares” de Europa del Este, cuando echó un vistazo detrás del Telón de Acero; mientras que Patán es un escritor fervorosamente liberal, democrático y defensor del capital y la libertad.

De Cuba sin Fidel queda para el futuro la mirada minuciosa de Patán: su historia de Carlos, estudiante universitario, quien antes de un minuto de plática ya le ha pedido al narrador la mochila (“porque aquí no hay”), las gafas (“porque aquí no hay”) y 20 dólares (“porque aquí no hay”).

También la historia de M, quien va a una revisión ginecológica de rutina y le informan: “Tienes infección. Tengo que sacarte el DIU”. Pero no tenía infección. La doctora se lo quitó para venderlo a otra paciente. “Hay un mercado negro de esas cosas”, escribe Patán.

La ojeada de Patán a Cuba sin Fidel muestra a La Habana 59 años después del bombardeo comunista, narrada como una road movie: “Un edificio ruinoso. Sólo en su segunda planta de goteras y cables, que sólo me había tocado ver en la India, viven 145 personas que comparten un baño”.

Es un libro cáustico, pero no exento de amor. Patán habla del “misterio de La Habana”: esa soleada ciudad con mar y su halo brumoso de antiguo esplendor.

Me quedo con sus descripciones de la vida cotidiana, que me recuerdan a una vieja canción anónima de la trova tradicional, que cuenta sobre una flor a orillas de una fuente, arrancada por un huracán, y un colibrí que vuela para salvarla del torrente.

Y cada vez que el colibrí, con el pico la tocaba, se sumergía en el agua con la flor. Hasta que, cayendo desmayado en la corriente, corrió la misma suerte que la flor. Así hay en el mundo seres: que la vida les cuesta un tesoro.

Los cubanos de Cuba.