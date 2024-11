Día de Muertos: ¿cuáles son los mejores eventos del 1 al 3 de noviembre?

Entra noviembre, el penúltimo mes del año, con un fin de semana inmerso en las celebraciones tradicionales en México por el Día de Muertos. Sugerimos y presentamos aquí algunas actividades culturales y artísticas para disfrutar en foros y recintos de la Ciudad de México en este colofón de la semana.

Día de Muertos: ¿cuáles son los mejores eventos?

1. Celebración Día de Muertos en CDMX

Como ya se ha hecho tradición, las fachadas de los edificios de Gobierno que rodean la plancha del Zócalo capitalino aparecen cubiertas por adornos de la temporada. El encendido de la iluminación se realizó el 30 de octubre en la noche, y ese mismo día las autoridades del Gobierno de la Ciudad inauguraron la Megaofrenda que este año tomó el nombre de Procesión, la cual se conforma por 21 piezas de cartonería monumental, de entre 6 y 10 metros de altura. Algunas de las figuras que las personas que asistan podrán apreciar: una ofrenda con un espejo de agua de 17 metros, dos trajineras y una chinampa monumental, y un jardín de cempasúchil con miles de flores de productores de Xochimilco.

Día de Muertos 2024 en Ciudad de México: desfiles, catrinas, ofrenda monumental y otros eventos...

Exposición de alebrijes. El desfile de alebrijes monumentales Megaofrenda e iluminación en el Zócalo.

Evento en CDMX.

2. La vendedora de nubes. Teatro

La Vendedora de Nubes, de Elena Poniatowska. En un colorido mercado, en medio del olor a naranjas y romero, entre el sonido y las voces de los marchantes, una niña intenta vender una mercancía poco común: una nube. La soñó una noche y a la mañana siguiente apareció frente a su puerta, y pues nada más le ató un cordelito para que no se le perdiera. La ofrece al licenciado, a la señora emperifollada, al político, al militar, al estudiante, pero nadie parece valorarla. Sin embargo, una “vagamunda” muy sabedora le hará ver la importancia de no renunciar a algo tan valioso como su nube, es decir, a sus sueños y su dignidad. Dirección y Diseño de Producción: Mauricio Pimentel. Elenco: Diana Becerril, Magdalena Alpízar, Antony De La Vega, Víctor Vargas Avena, Dania Fuentes Marín.

Dónde: Teatro El Milagro. Calle Milán 24. Zona Rosa. CDMX

Cuándo: Del 2 de noviembre al 15 de diciembre del 2024

Horario: sábados y domingos, 13:00 horas

Boleto: 150 pesos

Evento en CDMX

3. Jazz y Gastronomía Gourmet

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite en el 28 Aniversario de su fundación anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas,

* Viernes 1 de noviembre 20:00 horas. CHOCOLATE SMOKE GANG con Carlos Maldonado, Emilio Reina, Santiago Von y Gabriel Puentes / C.R. por persona: 100 pesos

Dónde: El Convite. Ajusco 79, bis. Colonia Portales Sur. CDMX

Evento en CDMX.

4. Poesía de la Cábala. Presentación Editorial

Presentación de la antología Poesía de la Cábala de Peter Cole, traducida al español por Aurelio Major y publicada por Vaso Roto Ediciones . Vasto panorama que se despliega a lo largo de tres continentes y más de mil quinientos años. En sus páginas encontramos obras maestras cosmológicas, poemas de ocasión, hechizos eróticos y épicas fantasmagorías. La antología incluye baladas, consignas didácticas, himnos de profunda devoción y versos nómicos que revelan la fascinación por la numerología.

Domingo 3 de noviembre del 2024 a las 12:00 horas

Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes

ENTRADA LIBRE

Evento en CDMX.

5. Música UNAM

Música de cámara | La FaM en la Chávez

El Cuarteto de Flautas del Posgrado en Música interpretará selecciones de Sueño de una noche de verano de Mendelssohn y de Mamá la Oca de Ravel, así como piezas de compositores latinoamericanos.

Sala Carlos Chávez: domingo 3 de noviembre. 18:00 horas

Evento en CDMX.

6. Ángeles. Las huestes celestiales en la Tierra. Exposición

El Museo Nacional de Arte (Munal) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) invita al público a visitar en sus últimos días de exhibición la muestra Ángeles. Las huestes celestiales en la Tierra, que se podrá visitar hasta el 10 de noviembre. Conformada por más de 200 obras, entre pintura, escultura y gráfica, dividida en cuatro núcleos temáticos —1) Ángeles marianos, 2) Santos y ángeles, 3) El jefe de los ejércitos celestiales y 4) Ángeles alegóricos—, la exposición tiene como objetivo explorar la iconografía angélica y sus significados en Europa y el Nuevo Mundo.

En nuestra historia cultural, estos seres han desempeñado diversas funciones, como mensajeros, guardianes, conductores de los astros, ejecutores de las leyes y protectores. En un recorrido de más de cinco siglos de iconografía angélica se muestra la ambivalencia entre el ángel sagrado y el profano. Esto es posible gracias a las aportaciones de Luis Juárez, Cristóbal de Villalpando, Juan Correa y Miguel Cabrera; transitando por la sensibilidad decimonónica de Félix Parra, Juan de Mata Pacheco y Manuel Ocaranza, hasta el contexto moderno de Chucho Reyes, Jesús Guerrero Galván, Manuel Álvarez Bravo, Juan Soriano, Carmen Parra, Mathias Goeritz, Cordelia Urueta, Gunther Gerzso, Mariana Yampolsky, Luis Ortiz Monasterio y Javier Marín.

Dónde: El Munal. Tacuba 8, Centro Histórico. CDMX

Cuándo: hasta el 10 de noviembre de 2024

Horario: de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas

Entrada libre

Evento en CDMX.

7. Rumba de Calavera. Baile por el Día de Muertos

Los muertos se van a la RUMBA DE CALAVERAS en concierto bailable por la celebración de su día con las agrupaciones Atracción Orquesta México, Rumbiamba y Tentación del Caribe de Cuba. En las tornas: Benom González y su Salsa NO Comercial. Oportunidad de mover el esqueleto junto con los muertos queridos en una gala tradicional que todos los años brinda el Salón Los Ángeles. Al grito de la “Catrina” en el panteón: / ¡Quién no conoce el Salón / Los Ángeles, no conoce México! / De sus tumbas salieron saltando /¡Las calaveras alegres rumbeando! /Y se fueron en parejas, al salón /¡Felices, saltando y bailando.

Dónde: Salón Los Ángeles. Lerdo 206. Colonia Guerrero. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: sábado, 2 de noviembre, 2024

Horario: a partir de las 19:00 horas

Boleto: 200 pesos

Evento en CDMX.

8. XXVII Festival Universitario del Día de Muertos

Festival de la UNAM con actividades variadas que incluye una MEGAOFRENDA. 1 de noviembre: Concierto de Mariachi, Coro de la ENP4, Danza por el Grupo Guenda Nabani, Taller de tatuajes a carga del CCU Tlatelolco, Proyecciones de películas y cortos científicos en Universum. 2 de noviembre: Ballet Folclórico Tlanestly, Obra de teatro por La Comuna, Trío de guitarra, Conversatorio con José Alonso y Luis Ibarra, Proyección al aire libre de Macario. 3 de noviembre: Canto a cargo de la ENP 2, Obra de teatro del Centro Universitario de Teatro, Proyección de la película Nosferatu (1922), Proyección de cortos científicos de la naturaleza. La MEGAOFRENDA de la UNAM ofrece una oportunidad única para presenciar un ritual lleno de simbolismo y color.

Dónde: Explanada del Universum. Circuito Cultural de Ciudad Universitaria

Cuándo: del 1 al 3 de noviembre, 2024

Horario: de 11:00 a 21:00 horas

Entrada libre

Evento en CDMX.

9. Sobre los huesos de Cuauhtémoc y de Hernán Cortés. EXPOSICIÓN

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo Mural Diego Rivera (MMDR), comparten la exposición Sobre los huesos de Cuauhtémoc y de Hernán Cortés. Diego Rivera y el gran debate sobre la mexicanidad, bajo la curaduría de Luis Rius Caso. La muestra explora el gran debate que –sobre el pasado, el presente y el futuro de la mexicanidad– se ha presentado en los campos cultural y mediático del país. Esa continua búsqueda de la identidad nacional acentuó la controversia a mediados del siglo XX con los descubrimientos de los restos de Hernán Cortés (1946) y de Cuauhtémoc (1949); ambas figuras clave en la historia de México, cuyas vidas y destinos se entrelazaron de forma decisiva en el siglo XVI.

Los ejes temáticos. El antigachupinismo de Diego Rivera y la herencia de los liberales radicales del siglo XIX; Sobre los huesos de Cuauhtémoc y Hernán Cortés; La Conquista, interpretaciones de la primera mitad del siglo XX hasta los años 70; En torno al mestizaje de mediados del siglo XX; Los diseños, los almanaques y la publicidad; Visiones contemporáneas de la Conquista y el mestizaje.

El público podrá recorrer la muestra hasta el 16 de febrero de 2025. Horario de 10:00 a 18:00 horas, de martes a domingo. Museo Mural Diego Rivera.

Evento en CDMX.

FGR