Gabriel de la Mora muestra sus procesos escultóricos con obsidiana

Durante 12 años, el artista Gabriel de la Mora (1968, Ciudad de México) ha trabajado con la obsidiana, que desde niño le fascinaba por su color, los reflejos y la parte energética que trae. Comenzó a querer concebir unas figuras que emularan a ciertas piezas prehispánicas y a posiciones de yoga o de meditación; sin embargo, este material es caprichoso y aquello que había bocetado no se podía llevar a la práctica, o al menos parecía imposible, cada que se rompía la obra en alguna parte del proceso y había que volver a comenzar.

Este hecho lo puso a reflexionar en que probablemente lo interesante de este trabajo creativo no sería el final, sino el proceso, pues trataba de hacer “posible lo imposible”, así que ahora comparte con el público partes fundamentales de dicho proceso en la muestra 1 3 5 9, que presenta en la galería Proyectos Monclova, en la Ciudad de México.

Exhibe 16 conjuntos de obras tridimensionales y bidimensionales, a través de las cuales las personas pueden ver cuatro procesos que permitieron llegar a la pieza final, aspecto que generalmente sólo se documenta a través de fotografías o videos y que queda en los archivos de los artistas o solamente para consulta

de los museos o las galerías.

Para mí el arte es para todos, la gente experta, la gente no experta, para mí el primer impacto en una obra de arte es universal, es a través de la vista, de las emociones y la contemplación Gabriel de la Mora, Artista



En un conjunto, está por ejemplo, un bloque de obsidiana que aún no está tallado, luego otra pieza en la que apenas se aprecia alguna forma, después una más casi a la mitad del proceso y la final, en la que se ve una figura humana de cabeza con las piernas dobladas. Todas conforman una especie de síntesis de los pasos que fueron necesarios para terminarla.

“Algo interesante de este inicio es que entrevisté a cinco artesanos de obsidiana, los primeros cuatro al enseñarles las formas dijeron: ‘Es un cristal volcánico, las vibraciones de las máquinas con las que vamos a trabajar las van a romper, es imposible lo que tú estás pidiendo’. Llegó el quinto y el último, me dice que es imposible y yo: ‘Si es imposible, si se rompe, en donde te quedes, me la das y vuelves a empezar, hasta que te quede’. Me empieza a entregar las piezas fallidas o errores y dije: ‘Esto está espectacular’, quizá no vamos a lograr técnicamente lo que quiero hacer, técnicamente es imposible, pero el hecho de tratar de hacer posible lo imposible, quizá es algo más interesante para la serie en sí”, contó en entrevista con La Razón Gabriel de la Mora.

El artista Gabriel de la Mora, el jueves pasado, tras la entrevista.

Fue hasta que tuvo la primera pieza lograda, que pensó en compartir cómo llegó al resultado. “El proceso es algo que nunca se ve, entonces decidí hacer un políptico de cuatro piezas, mostrando el paso 1, 3, 5 y 9. Lo que llevo buscando desde hace 30 años es la relación del monocromo, la abstracción y la imagen, me encanta que es una de las primeras posibilidades en la que puedo perfectamente decir que un monocromo, la abstracción y la figura son exactamente lo mismo”, explicó el artista, cuya obra se ha expuesto en museos como el de Arte Carrillo Gil, el Universitario de Arte Contemporáneo, el de Arte Latinoamericano-MALBA y el de Arte Moderno de Bogotá.

Con estos polípticos, Gabriel de la Mora también juega con la idea del tiempo y nos hace entender que realmente el presente no existe, ¿cuál sería el presente de las cuatro figuras si ahora todas ocupan un mismo lugar-espacio-tiempo?

4,415 grs., 2024, uno de los conjuntos que se exhiben.

“Siento que el presente no existe, es la línea que transforma el futuro en pasado, pero me encanta revertir este proceso y transformar el pasado en futuro, me voy hacia un material que tiene millones de años con nosotros (la obsidiana) y que es de alguna manera eterno, con una técnica que es ancestral, la talla en piedra, pero hay algo que me interesó para darle un giro, y es el proceso, que generalmente es algo que nunca lo ve el observador”, dijo.

Además de los 16 conjuntos, se incluyen cuatro obras bidimensionales elaboradas con el mismo material, pero en las que está presente la geometría y los contrastes, pues se muestra la obsidiana en tono mate o el tallado brilloso que generalmente se conoce más.

La exposición 1 3 5 9 estará en la galería Proyectos Monclova hasta el 21 de diciembre de este año.

613 Ob. / Ob.Ds., 2024, otra de las obras.

Se prevé que en un futuro el artista organice una muestra dedicada a aquellas obras fallidas que ha ido recolectando como parte de la creación de esta serie, por lo pronto trabaja de manera simultánea en un proyecto de esferas de vidrio soplado fragmentadas. Además alista exposiciones para 2025 en Brasil, México y Estados Unidos.

1 3 5 9

Cuándo: hasta el 21 de diciembre

Dónde: Proyectos Monclova (Lamartine 415, Polanco V Secc., Miguel Hidalgo)

Horarios: lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y sábados de 11:00 a 16:00 horas