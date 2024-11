Artistas se pronuncian contra reducción de 30% para cultura

El dramaturgo Enrique Olmos de Ita, la pintora Sandra Pani, el coreógrafo Jaime Camarena, el músico Horacio Franco y la documentalista Luciana Kaplan se pronunciaron contra la reducción del 30.8 por ciento para el sector cultura que se avizora en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, pues alertaron en entrevista con La Razón que hay diversas carencias, desde la falta de recursos en museos para presentar exposiciones, un abandono hacia las bellas artes, pocos apoyos para la producción de montajes y una crisis en las escuelas de arte.

Por otra parte, de manera colectiva la Asamblea de Artes CDMX en una carta enviada ayer a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, exigió no reducir los recursos y la realización de un foro para atender a la comunidad artística y cultural; y en otra misiva dirigida a la jefa del Ejecutivo y a la funcionaria, creadores como Alberto Castro Leñero y Antonio Gritón alertaron sobre los riesgos que supondría esta disminución al presupuesto, pues no se podría dar continuidad a diversos proyectos en el país. Otra organización que ha rechazado que haya menos recursos es el Consejo Nacional de Danza México, que en sus redes sociales lanzó la pregunta: “¿Cómo se cumplirán los compromisos de dignificar el trato a trabajadores culturales?”.

Quienes nos dedicamos a hacer teatro, que cuesta, porque hay que pagarle a mucha gente, vimos que el número de funciones teatrales pagadas disminuyó drásticamente para todos los grupos del país Enrique Olmos de Ita, Dramaturgo



“La reducción es inexplicable. Hemos visto la precariedad en la que están las instituciones federales y ni hablar de las estatales y municipales. Mi sensación es que no cambiamos de sexenio, no veo ninguna posibilidad de cambio”, externó a este diario el dramaturgo Enrique Olmos de Ita sobre la propuesta de presupuesto que envió el viernes pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados.

Aseguró que en las artes escénicas han mermado los recursos y alertó que grupos artísticos y foros independientes podrían seguir desapareciendo.

“La mitad de los grupos artísticos profesionales de artes escénicas y la mitad de los espacios escénicos independientes dejaron o dejarán de funcionar en lo que resta del año y en todo el sexenio, hay una atenuante que fue la pandemia, pero sí la mitad de los profesionales de las artes escénicas han abandonado el barco.

“Personas que se dedican al teatro, a la danza y a la música han buscado entrar a las producciones de series, no lo han logrado, están frustrados porque el circuito comercial no es tan amplio, el circuito artístico cultural no te da para vivir, están estudiando otras carreras, manejando Uber, poniendo negocios, se han refugiado en la academia”, señaló. Por su parte, Jaime Camarena, coreógrafo y fundador de la compañía A Poc A Poc, dijo sentirse decepcionado, pues en la comunidad dancística había expectativas de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tuviera más sensibilidad hacia los artistas y trabajadores de la cultura, al haber tenido una formación en la que las artes estuvieron presentes en su vida.

“Me parece terrible (la reducción del presupuesto). La 4T nunca nos trató bien, al sector cultural Andrés Manuel López Obrador nos denostó, nos redujo los presupuestos. Se difundió mucho por las redes la filiación de Sheinbaum con el ballet, esperaba que podía ser más sensible”, apuntó.

Soy admirador de toda la vorágine llamada Andrés Manuel López Obrador, que generó una transformación en este país, pero sí a muchos artistas nos pegó muy duro la falta de presupuesto, a instituciones enteras, por ejemplo el INAH y el INBAL Horacio Franco, Flautista



Lamentó que ningún funcionario del sector cultural se haya pronunciado hasta el momento, como lo hizo el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, quien solicitó un incremento de cinco por ciento.

“Me parece terrible que nuestros funcionarios de cultura no peleen como inmediatamente brincó como fiera el doctor Lomelí en la UNAM. Sería lindo que Claudia Curiel hiciera un señalamiento como Lomelí”, expresó, y denunció que no hay ni para lo básico, por ejemplo, recientemente ha solicitado que lo apoyen con transporte para trasladar a adultos mayores a los cuales les obsequió entradas para acudir a una función de En código Bolero: la dulce limerencia, en el Centro Nacional de las Artes y no ha tenido respuesta, y ya ni pensar en que programas como México en Escena no han aumentado sus recursos en los últimos 12 años.

“Lo único que necesito que me dé el Estado para apoyar a un sector para hacerle un regalo, que me parece que está descuidado, es un transporte. ¿Cuánto nos pueden costar cinco camiones de la Villa al Centro Nacional de las Artes, 15 mil, 18 mil pesos? y no hay respuesta. Mi nómina es de 16 personas, no veo cómo hacerlo sostenible. Es eso o terminar con los espectáculos de formato grande, lo que ha pasado con A Poc A Poc en los últimos años, de la pandemia para acá, es que hemos explotado el repertorio para dos o tres bailarines, no da para más”, contó.

Los museos siempre han estado precarios, pero ahora esa precariedad es extrema, ¿para qué hacer nuevos espacios si no hay dinero para tener bien los que existen? El artista hace la obra y luego tiene que conseguir el dinero para exponerla en los museos, es un poco ya demasiado, ¿no? Sandra Pani, Artista plástica



Mientras tanto, el flautista Horacio Franco lamentó la posible reducción al presupuesto y habló de la necesidad de que se distribuya equitativamente. “Sí importa mucho la reducción, pero importa más cómo se va a repartir, si con ese dinero va a alcanzar para otra vez volver a ponerle mucha atención a la infraestructura de los museos del INAH, de las escuelas de arte del INBAL o ayudar a los estudiantes a que desarrollen proyectos de arte, qué bueno. Ya no va a haber proyecto Chapultepec, espero que ahora sí le dediquen dinero a la producción artística de todos los sectores, que no llegue otro megaproyecto al que se le vaya todo el dinero”, pidió.

Horacio Franco ve necesario un cambio de ruta. “El expresidente Andrés Manuel López Obrador no le dio prioridad a las bellas artes, ya lo sabemos, ya lo aceptamos los que estuvimos resistiendo, aguantando vara a que no hubiera dinero para esto, pero hoy el sexenio de la Presidenta Sheinbaum empezó con protestas en las escuelas de artes. Se lo dije a la Presidenta, a quien apoyo totalmente, que tenía que balancear el gasto que se le había dado a las culturas comunitarias, a las culturas indígenas, con las bellas artes, eso tiene que ser ya”, comentó.

Asimismo, la artista plástica Sandra Pani compartió su preocupación por la continuidad de un proyecto político en el que se ha denostado a la cultura. “Que ahora hagan un recorte es la confirmación de lo que venían haciendo desde hace mucho, es una tristeza, me parece un despropósito, va en contra de lo que supondría que es un gobierno para el pueblo y por el pueblo. Siempre acaban recortando la cultura como si fuera un lujo”, expresó.

Sandra Pani exhibió que durante el sexenio pasado la falta de recursos para los museos se agudizó. “Los museos siempre han estado precarios, pero ahora esa precariedad es extrema. El artista hace la obra y luego tiene que conseguir el dinero para exponer la obra, es un poco ya demasiado, ¿no? Me ha tocado que gente diga ‘por qué no hacemos todos una cooperación’, varios artistas se han rehusado, dicen ya hice la obra, ya invertí, ahora encima voy a apoyar al museo, ¿cómo, y nuestros impuestos?”, finalizó.

Por su parte, la documentalista de Tratado de invisibilidad, Luciana Kaplan, dijo: “Es una gran decepción, porque esperamos siempre que entra un nuevo gobierno es que el presupuesto de cultura o sea el mismo, que de por sí es bastante precario, o que haya un aumento. Al ver que hay una reducción es gravísimo, porque la cultura quedó muy relegada, hay una deuda importante. Demuestra que no les interesa la cultura. Como gremio tenemos que exigir que el presupuesto vuelva a ser lo que por lo menos era antes.

Recientemente, la escritora Elena Poniatowska lamentó que se plantee esta reducción. “El Gobierno ha decidido bajarle un 30% a la cultura de México, lo cual es muy grave porque finalmente lo que nosotros le damos a México ha sido nuestra cultura, nuestros grandes escritores reconocidos en el mundo entero”, expresó.