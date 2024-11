Julieta Aranda critica que carrera espacial se privatice

Hace una década, la artista Julieta Aranda recibió una invitación de la Agencia Espacial Europea para hacer unos vuelos de gravedad, lo cual le permitió reflexionar sobre la privatización de estos proyectos, además del deseo aspiracional que se creaba al hacer que personas como ella vivieran experiencias espaciales. Así concibió la serie Rescatando mi propio cadáver, que se presenta completa por primera vez en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), pues estrena la cuarta parte.

Dicho proyecto forma parte de la exposición Coordenadas claras para nuestra confusión, que se inaugura mañana y reúne 20 años de trayectoria de la creadora.

“Cuando hice estos vuelos me puse a pensar cuánto se habrán gastado en ponerme en el espacio, era una cantidad de dinero impresionante. También reflexioné sobre cuál era el valor para ellos poner a una artista en esa situación. Me puse a pensar mucho en el proceso de gentrificación, cómo se genera el deseo, cómo se pueden utilizar a personas como yo para generar un deseo aspiracional en los otros”, compartió la artista a La Razón.

En el primer video de la serie, Julieta Aranda ya avizoraba lo que estaba ocurriendo en la carrera espacial, pues veía cómo se iba a convertir un privilegio para unos cuantos. Una preocupación que después se materializó, porque en 2023 la compañía Virgin Galactic, del británico Richard Branson, lanzó el primer vuelo comercial al espacio en la historia del planeta, con un costo de 450 mil dólares.

“La idea espacial a nivel comercial es lo que pronosticaba al inicio, que se generaba un deseo aspiracional para millonarios, y ahí va, me parece tristísimo. La carrera espacial cambió, antes tenía que ver con nacionalismo, y ahora la del siglo XXI está basada en intereses comerciales de empresas privadas”, compartió.

Ahora que ha retomado el proyecto, en el cuarto video que estrenará aborda aspectos relacionados con los derechos laborales y el olvido, además cómo comunidades realizan estudios astronómicos.

“Estoy hablando de una huelga que hubo en el espacio en el proyecto Skylab 4, que fue porque los astronautas decían que no tenían suficiente tiempo para ellos mismos. Luego está otro caso, una nave espacial en perfecto estado, pero no se podía leer, porque el sistema operativo con el que se mandó estaba desconfigurado, me pareció interesante pensar la manera en que olvidamos. Además, visité a la comunidad seri, porque trabajan mucho con las estrellas”, contó.

Julieta Aranda constantemente explora en sus obras el tema del tiempo y por eso varias de las piezas que presenta en la exhibición se relacionan con este tópico.

“La revisión está hecha usando como punto de partida la relación que tiene mi trabajo con el tiempo. Me encanta pensar que el tiempo de la montaña es distinto al de un ser humano. El hecho de que el tiempo es subjetivo es lo que me ha parecido fascinante”, dijo.

La muestra, que incluye una obra basada en los latidos del corazón de la artista, estará en el MUAC hasta el próximo 11 de mayo del 2025.

Coordenadas claras para nuestra confusión

Dónde: MUAC

Cuándo: del 23 de noviembre de 2024 al 11 de mayo del 2025

Horarios: miércoles a domingo de 11:00 a 18:00 horas

Localidades: $40