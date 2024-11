New York Polyphony alista nuevo disco

The Sky of My Heart

En Morelia, Michoacán

El ensamble de voz New York Polyphony, en sus 18 años de existencia, ha evolucionado al compaginar la música antigua y la actual. La muestra más reciente de esta nueva visión de la agrupación es el disco The Sky of My Heart, que lanzará en mayo del 2025 y que incluirá temas de compositores vivos en su mayoría.

“Cuando miro hacia atrás y veo nuestro deseo por llevar música poco común a audiencias de todo el mundo, puedo decir que hemos logrado lo que nos propusimos. Ahora buscamos ampliar nuestro repertorio con nueva música y no depender únicamente de la antigua”, dijo a La Razón Craig Phillips, barítono bajo del ensamble también conformado por Andrew Fuchs (tenor), Geoffrey D. Williams (contratenor) y Steven Caldicott Wilson (tenor).

Incorporar música contemporánea a su repertorio los ha motivado. “Tenemos algunas cosas por delante, algunas piezas que se están escribiendo para nosotros y así es como han evolucionado las cosas. Hemos acumulado mucho repertorio que fue compuesto para nosotros o grupos como nosotros. Y eso es una especie de cambio en nuestro enfoque”, comentó.

Y es que hay compositores que en la actualidad se inspiran de la música antigua.

“Está Andrew Smith, lo llamamos neomedievalista porque se inspira mucho en el canto de la época medieval y lo traslada a un lenguaje armónico más moderno. Nos encanta esta interacción de lo antiguo y lo nuevo. Hay mucha música nueva inspirada en la antigua y la encontramos muy interesante”, añadió Andrew Fuchs.

Sobre su álbum The Sky of My Heart, Andrew Fuchs compartió que la mayoría de las piezas son contemporáneas.

“Es muy emocionante para nosotros porque casi toda la música del disco fue escrita para nosotros por compositores vivos, incluidas algunas mujeres. Estamos emocionados, no sólo porque es un álbum nuevo para nosotros, que no hemos tenido en algunos años, sino también porque es un repertorio muy diferente”, expresó.

El material discográfico incluirá composiciones como Katarsis, de Andrew Smith.

New York Polyphony fue una de las agrupaciones que formó parte del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez.