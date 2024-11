Claudia Curiel: Recorte de 30% para cultura no afecta a creadores

El recorte de 30 por ciento planteado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el sector cultura “no está afectando a la música, a las artes escénicas, a los creadores, a las creadoras”, aseguró ayer Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal, a la pregunta de La Razón sobre las organizaciones que se han pronunciado contra la disminución de los recursos.

“En el tema del 30 por ciento (de recorte) no hay una disminución en los apoyos a la creación, no le va a pegar a los artistas. Habrá el presupuesto que garantice la operación de la nueva infraestructura, vamos a tener también recurso adicional, porque lo que se hará ahora es que en los primeros años no vamos a generar infraestructura nueva, vamos a operar y darle mantenimiento a la ya existente.

“Si bien no va a ser Chapultepec ahora, habrán otros proyectos como educación artística en donde tenemos más de 34 escuelas a nuestro cargo que son centrales, el Conservatorio Nacional de Música, la ENAH, que ya requieren una intervención mayor”, declaró durante la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia en la que anunció detalles de las actividades que se presentarán durante el Foro Nacional de Creadores 2024, que tendrá lugar del 11 al 15 de diciembre.

En el tema de mi postura sobre el presupuesto, sin duda, el sector cultura es una prioridad y se está trabajando. Estoy en esas charlas y lo he hablado con la Presidenta, quien es sensible al tema y a la cultura como prioridad Claudia Curiel de Icaza, Secretaria de Cultura



La funcionaria detalló que los apoyos a la creación incluso aumentarán, pues se destinarán 50 millones de pesos adicionales. “Hay un incremento, el sistema (de apoyos a la creación) tiene alrededor de 50 millones más en este presupuesto para 2025”, externó.

Claudia Curiel de Icaza reiteró que, como lo aseguró el viernes pasado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, solicitarán recursos adicionales de lo que se ahorre de la desaparición de los organismos autónomos para destinarlos a las escuelas de educación artística.

“Ya lo comentó la Presidenta, estamos viendo con el Congreso que de los autónomos se nutra a cultura como una prioridad de Gobierno, entonces, están garantizados los apoyos, el proyecto de educación artística va a tener los recursos que se requieran.

“El INAH y el INBAL, que son instituciones centrales del sector cultura, van a tener el respaldo para operar, para fortalecerlos y así lo vamos a ir creciendo de acuerdo a los proyectos prioritarios que ahorita están principalmente aterrizados en educación artística, que por muchos años ha estado con muchas necesidades acumuladas”, expresó.

Sobre si los recursos planteados para el sector cultura son suficientes, Curiel de Icaza respondió a este diario: “En el tema de mi postura sobre el presupuesto, sin duda el sector cultura es una prioridad y se está trabajando, estoy en esas charlas y lo he hablado con la Presidenta, quien es sensible al tema y a la cultura como prioridad. Por supuesto que hay que irlo creciendo”, dijo.

Acerca de las organizaciones que han pedido reunirse con ella y han externado sus preocupaciones indicó: “A muchos ya los conocemos, ya hemos hablado de manera particular, pero insisto, las necesidades del sector cultural son las mismas que hemos hablado en los foros y las mismas que están planteando y se están trazando. Nos parece muy importante que justamente el sector esté atento a lo que sucede a nivel Gobierno. Antes de las elecciones hubo muchísimos foros de diálogos por la transformación y anteriormente sobre las necesidades del sector, hemos dialogado con muchísimos sectores de cine, música, artes escénicas, sabemos y tenemos el pulso de las necesidades, no son nuevas las de hoy y las de hace unos meses, entonces tenemos muy clara esa ruta”, señaló.

Este año, durante el Foro Nacional de Creadores se rendirá un homenaje a Arturo Ripstein con una función especial de su filme Profundo Carmesí, con la presencia del director, el 11 de diciembre en la Cineteca Nacional Chapultepec. Además se recordará al fallecido cineasta Gabriel Retes con su cinta Nuevo Mundo, el próximo 12 de ese mes en el mismo recinto, se detalló.

En total, 400 artistas presentarán más de 75 actividades gratuitas en diversas sedes, el Pabellón Escénico, la Cineteca Nacional Chapultepec y el Complejo Cultural Los Pinos.