“Las respuestas no estarán en los libros, tenemos que actuar”: Abdulrazak Gurnah

“Escribir sobre temas de exilio y colonialismo, ¿nos podrá ayudar a enfrentar estos tiempos de confusión y zozobra política?”, preguntó el público. “Las respuestas no van a estar en los libros, nosotros somos los responsables y tenemos que actuar”, expresó rápidamente Abdulrazak Gurnah, Nobel de Literatura 2021, conocido por abordar temas como el colonialismo y la injusticia.

Las 140 personas presentes ayer en el Auditorio José Vasconcelos del Centro de Enseñanza Para Extranjeros (CEPE), en Ciudad Universitaria de la UNAM, quedaron atónitas con la contundente respuesta del autor, quien se encuentra de visita en nuestro país, como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

El autor, quien en la conversación estuvo acompañado por César Cañedo, Mario Murgia y Anel Pérez, habló de la importancia de la literatura al tener la capacidad de ofrecernos placer cuando “nos atrapa de alguna manera. Lees una frase dos o tres veces porque está perfectamente expresado algo o porque expresa lo que ya sabemos”, externó.

No obstante, dejó en claro que no se lee porque se quiera cambiar algo. Y a la pregunta de si la literatura va a hacer posible que podamos mejorar nuestras vidas, consideró: “Esa pregunta debe ser a la inversa, ¿cómo puedo mejorar mi vida luego de que la literatura me hizo comprender algo? No es el trabajo de la literatura o de los escritores decir a la gente lo que deben hacer”, terminó.

Al término de la charla, Gurnah firmó algunos libros de los asistentes. A seis se le obsequiaron ejemplares.