Sofía Segovia: La escritura es un acto de tenacidad

La narradora, guionista, promotora de la lectura, periodista y coordinadora de talleres literarios Sofía Segovia (Monterrey, México, 1965) —autora de la aclamada novela El murmullo de las abejas (2015), nominada al National Book Award 2019— lanza De lector a escritor (Grijalbo, 2024): manual integrado por lecciones que orientan a emprender el oficio de contar historias de ficción auténticas y admirables.

Segovia proporciona pautas teóricas y prácticas en la selección de protagonistas —antagonistas— secundarios, diálogos, estructura, descripciones, géneros y perspectivas narrativas a partir de su experiencia de narradora traducida a 21 idiomas con más de un millón de lectores en el mundo. Ocho apartados que transitan por los mandamientos de la escritura: arranque, final, ideas, tema, trama, voces narrativas, construcción de personajes, cuadros descriptivos, estrategias, vida y fabulación.

“Hacía mucho tiempo que quería escribir este manual para escritores. Pasó el tiempo, construía mi carrera como novelista. Comprendí que para dar a conocer un volumen como éste primero debía demostrar mis cualidades como narradora, necesitaba un respaldo literario. La aparición en 2015 de El murmullo de las abejas me dio cierta autoridad, pues la novela fue aclamada por los lectores y la crítica especializada, cuestión que me dio confianza para escribir este libro desde mi experiencia”, expresó Segovia a La Razón.

¿Manual que invita a traspasar la frontera entre lectura y escritura? Es un libro dirigido a todos los lectores con la expectativa de que se animen a escribir. Un buen lector es potencialmente un escritor. Doy pautas para que tomen la pluma y se atrevan a edificar historias. El primer ‘mandamiento’ está en sentarse a escribir más allá de la famosa inspiración. La escritura es un acto de tenacidad.

¿Vuelca usted sus experiencias como coordinadora de talleres literarios? He aprendido mucho en mi trabajo como tallerista durante doce años. Además, como novelista converso con los lectores y me doy cuenta de que el mundo está lleno de potenciales escritores con atractivas ideas que no le dan forma porque no se atreven, por falta de disciplina o porque no saben por dónde comenzar. Este libro da ejemplos y pautas para transferir esas limitaciones.

De lector a escritor Autora: Sofía Segovia Género: Ensayo didáctico Editorial: Grijalbo, 2024 ı Foto: Especial

¿Volumen didáctico alejado de embarazosas teorías de narratología? Todo nace de mi trabajo en los talleres, me encanta enseñar. Los alumnos enfrascados en la escritura de su primera novela se sorprendían cuando en las sesiones salían temas como la construcción del arco del personaje, diálogos, acciones descriptivas, estrategias de la estructura o transiciones temporales y espaciales: temas propios de la narratología que resolvíamos de manera práctica y desde el principio del cuidado de la estructura textual. Ya lo dijo Hemingway: “Escribir es el único oficio en el que nadie deja de ser aprendiz”.

¿Exposición interactiva que incluye ejercicios? He diseñado en los talleres ejercicios de creación literaria que han detonado en los alumnos en el logro de excelentes narraciones. Incluyo aquí algunos que sirven para ejercitar la escritura en progresiones de dificultades y exigencias que derivan a desarrollar toda la potencialidad como futuro escritor.

¿Dificultades para darle forma a este libro? El orden de presentación fue el mayor desafío. Narrador, personajes y estructura están relacionados entre sí. ¿Por dónde empezar?: me preguntaba. Decidí principiar por los retos que deben enfrentar quienes emprenden la escritura y los sacrificios que se derivan de tomar esa decisión. Después de elucidar sobre esos asuntos me metí en los elementos de la creación y de los andamiajes de cómo se construye una historia de ficción.