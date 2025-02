Eventos culturales de fin de semana del 28 de febrero al 2 de marzo de 2025

Ya se va febrero. Entramos a los preámbulos de la primavera. Sugerimos aquí algunos eventos culturales y artísticos para disfrutar con la familia y amigos en diferentes foros y recinto de la capital mexicana durante este colofón semanal.

1.- Casas vacías. Teatro

Casas vacías, obra de teatro basada en la novela homónima de Brenda Navarro. Puesta en escena que aborda el dolor de dos mujeres ante la desaparición de un hijo y cómo el mundo las mira. En un espacio feroz, desigual y violento, las voces de estas mujeres resultan demoledoras; a través de ellas hablan la soledad, la desesperación, la necesidad de amar y ser amadas, la culpa. Su encuentro surge a partir de la necesidad de descifrar un enigma, de hacerse preguntas incómodas. Un encuentro doloroso que también podría ser retorno, complemento, consuelo. Dirección, Mariana Gímenez. Dramaturgia, Brenda Navarro.

Dónde: Foro Shakespeare. Zamora 7. Colonia Condesa, Cuauhtémoc. CDMX

Cuándo: del 28 de febrero al 13 de abril, 2025

Horario: viernes 20:30horas; sábados 18:00 y 20:30 horas; domingo, 18:00 horas

Boleto: 280 pesos

Casas vacías. Teatro ı Foto: Especial

2.- De humo y miel. Presentación editorial

Presentación de la antología De humo y miel (Universidad Autónoma del Estado de México, 2024), que compendia 35 años de trabajo lírico (1989 – 2024) de la poeta cubano-mexicana Odette Alonso. Los amores diversos, la patria, la migración, el tiempo reinventado y reconstruido desde el rigor literario y el ejemplar trabajo con la palabra y la metáfora. Participación de Odette Alonso, Tanya Huntington y Rodolfo Naro en una mesa moderada por Jorge E. Robles Álvarez.

Dónde: 46 FIL de Minería. Auditorio 6

Cuándo: domingo, 2 de marzo, 2025

Horario: 13:00 horas

Entrada Libre

De humo y miel. Presentación editorial ı Foto: Especial

3.- NY Jazz All Stars. WAYNE ESCOFFERY & BLACK ART JAZZ COLLECTIVE (SEXTET)

No hay que ir a Nueva York para disfrutar del mejor jazz de la actualidad. Concierto que proyecta una noche inolvidable llena de jazz, historia y tradición con WAYNE ESCOFFERY & BLACK ART JAZZ COLLECTIVE (SEXTET) este sábado 1 de marzo en El Cantoral, CDMX. Wayne Escoffery & Black Art Jazz Collective llegan a México después de sus presentaciones en el Dizzy’s Club de Nueva York. Black Art Jazz Collective conformado por seis músicos consagrados dedicados a honrar a los iconos de los jazz afroamericanos, así como a preservar su importancia histórica en el jazz. El Saxofonista tenor Wayne Escoffery, ganador de la encuesta Downbeat Critics Poll de 2014 y ganador del premio Grammy, es una de las estrellas más talentosas y solicitado del mundo del jazz.

Dónde: Sala Cantoral. Puente de Xoco S/N, Colonia Xoco, CDMX

Cuándo: sábado, 1 de marzo, 2025

Horario: 20:30 horas

Boletos: de 500 a 1 200 pesos (de acuerdo a la posición de la butaca).

NY Jazz All Stars. WAYNE ESCOFFERY & BLACK ART JAZZ COLLECTIVE (SEXTET) ı Foto: Especial

4.- Encuentros con la voz

La Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) presenta su programa Encuentros con la voz en el marco de su Primera Temporada 2025, bajo la dirección huésped de Francisco Ladrón de Guevara y la participación de Julietta Beas como solista. La presentación se llevará a cabo el próximo domingo 2 de marzo en el Pabellón Escénico del Jardín Escénico del Centro Cultural del Bosque, a las 12 horas, con entrada libre.

El repertorio estará conformado por Seis momentos musicales D.780, Op. 94 de Franz Schubert, con arreglo de Francisco Ladrón de Guevara y el estreno mundial de The Phoenix and the Turtle de Francisco Ladrón de Guevara.

Los Seis momentos musicales de Schubert fueron concebidos entre 1823 y 1828 y publicados como colección en Viena, en el año de la muerte de Schubert, por Maximilian Leidesdorf (1787-1840), con quien el compositor había llegado a un acuerdo en 1822 para proporcionarle lieder durante dos años a cambio de un pago regular de 480 florines. De hecho, Leidesdorf fue quien dio nombre a las piezas en su conjunto.

4. Encuentros con la voz ı Foto: Especial

5.- Concierto 41+33 Éxitos y Trayectoria

Este domingo 2 de marzo, el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México será testigo de un evento musical sin precedentes. Jorge Domínguez y su emblemático grupo Super Class presentarán el concierto denominado 41+33 Éxitos y Trayectoria, una celebración que conmemora los 41 años de carrera artística de Domínguez y los 33 años al frente de Super Class. Este evento promete ser un viaje sonoro por las décadas de éxitos que han marcado a varias generaciones de amantes de la música mexicana. Para ello estarán acompañados de una pléyade de artistas invitados entre los que se encuentran Nadia, Raymix, Famoso, Teo González, Grupo Yulios Kumbia, La Gran Patrona, Alcalde La Sonora, Jaime Guzman, Mariachi Misterio, Miguel Angel Anzaldo y su grupo Super Karr Internacional, Expresión Studio, Master Grupero, entre muchas más sorpresas que intervendrán en un set que será emotivo en muchas formas.

Concierto 41+33 Éxitos y Trayectoria ı Foto: Especial

6.- Danza Butoh en el Pabellón Escénico

En este mismo espacio, el sábado 1 y domingo 2 de marzo, a las 18 horas, se llevará a cabo el programa Danza Butoh, en el Pabellón Escénico: un evento conmemorativo que integra dos funciones, una a cargo de Lola Lince y otra a cargo de Djahel Vinaver, en memoria de la maestra Natsu Nakajima, quien nació en 1943 e ingresó al mundo del butoh en 1962 en el Instituto Butoh de Kazuo Ohno. En el marco del homenaje a esta destacada exponente de la danza butoh, en el Laboratorio de Creación Escénica, el sábado 1 de marzo, a las 14 horas, se llevará cabo la proyección del documental de la última gira en México de esta artista, y una entrevista con maestros mexicanos a cargo de Mauricio Novelo; así como la presentación del libro Al desaparecer van naciendo, a cargo de Patricia Cardona, Espartaco Martínez y Sakiko Yokoo.

Para concluir las actividades de esta semana, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) presentará el domingo 2 de marzo, a las 12 horas, en el Pabellón Escénico, el programa OCBA encuentro con la voz, con la participación de Francisco Ladrón de Guevara como director huésped y compositor de la pieza The Phoenix and The Turtle, estreno mundial inspirado en el poema del mismo nombre de William Shakespeare. La Orquesta de Cámara de Bellas Artes también interpretará la obra Seis momentos musicales, de Franz Schubert, con arreglos musicales del propio Ladrón de Guevara.

El Pabellón Escénico y el Laboratorio de Creación Escénica se localizan en el Jardín Escénico del Centro Cultural del Bosque, ubicado en Reforma y Campo Marte S/N, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Entrada libre.

Danza Butoh en el Pabellón Escénico ı Foto: Especial

7.- Segunda Muestra de Cine Chino Contemporáneo en la Cineteca

Del 28 de febrero al 4 de marzo en Cineteca Nacional México, se proyectarán cinco películas que nos muestran la diversidad cultural de China en sus distintas regiones. Con el ciclo de cine chino contemporáneo, finalizan las celebraciones del Festival Cultural del Año Nuevo Chino en la Ciudad de México. Evento Encabezado por la organización Transatlántico y el Centro Cultural de China en México, en colaboración con la Cineteca Nacional.

Dónde: Cineteca Nacional de Xoco

Segunda Muestra de Cine Chino Contemporáneo en la Cineteca ı Foto: Especial

8.- Música UNAM

Recital | Dúo de Piano Guevara & Zhelezova

El dúo formado por Citlalli Guevara y Slavina Zhelezova explora en formato de piano a cuatro manos el concepto de la danza en la música, entre otros estilos, con autores como Poulenc, Ravel, Mozart, Brahms, Florence Price y Libby Larsen.

Sala Carlos Chávez: sábado 1 de marzo, 6:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM | Primera temporada 2025

La OFUNAM se presenta bajo la batuta de la directora austriaca Katharina Wincor para interpretar el Concierto para piano de Clara Wieck (Schumann), con la mexicana Claudia Corona como solista, y obras de Wagner, Enrico Chapela y Dukas.

Charla previa | Vestíbulo Sala Nezahualcóyotl: sábado 1 de marzo, 7:00 pm

Conciertos: sábado 1 de marzo, 8:00 pm; y domingo 2 de marzo, 12:00 horas

Recital

Duane Cochran, pianista titular de la OFUNAM, además de coreógrafo y bailarín, abordará un programa que articula las relaciones entre la música, el movimiento y la tecnología, incluye sonatas de Dello Joio y Prokófiev, dos piezas de Rosa Guraieb y Somnia para piano, computadora y bailarín de Rodrigo Sigal.

Anfiteatro Simón Bolívar: domingo 2 de marzo, 12:00 horas

Música UNAM ı Foto: Especial

9.- Utopías sin fronteras

Dentro del programa infantil Utopías sin fronteras, que el Museo de Arte Moderno (MAM) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) lleva a cabo el último viernes de cada mes, los participantes podrán recorrer la exposición Pesquisas de la lente, de Manuel Álvarez Bravo, así como admirar otras fotografías que se encuentran en las distintas exposiciones del museo, para experimentar y crear sus propias imágenes.

La actividad se realizará el viernes 28 de febrero, de 10 a 14 horas, en las salas de exposiciones, Aula y jardín del MAM. Podrán participar niñas y niños de 6 a 12 años.

Adela González, integrante del área de Educación y Mediación del MAM, comentó que este mes visitarán la muestra Pesquisas de la lente, para introducir a los participantes en el mundo visual de Manuel Álvarez Bravo, motivarlos a realizar sus propias fotografías, además de intervenir sus imágenes en el taller programado.

El costo de recuperación es de 200 pesos, incluye los materiales que se otorgarán durante la actividad. El MAM se ubica en Paseo de la Reforma y Gandhi s/n, Bosque de Chapultepec, Primera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Utopías sin fronteras ı Foto: Especial

10.- Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), presentarán el próximo viernes 28 de febrero a las 20 horas y el domingo 2 de marzo a las 12:15 horas su programa Miradas clásicas en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Bajo la batuta del director huésped José Luis Castillo, la orquesta presentará como primera obra Kairós, de la compositora mexicana Andrea Sarahí Ramírez. Esta obra se estrenó el 16 de febrero de 2020 con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, dirigida por Miguel Salmon del Real.

Sobre el título de la obra, la compositora menciona que Kairós es un concepto de la antigua Grecia relacionado con la percepción del tiempo, y representa un momento oportuno, el tiempo adecuado o “el momento justo”. La obra fue compuesta en 2019 como parte de la Cátedra Extraordinaria de Composición Musical Arturo Márquez.

En segundo lugar, se interpretará Concierto en Mi bemol, Dumbarton Oaks de Igor Stravinsky. Para finalizar este concierto, la Orquesta Sinfónica Nacional presentará Matías el pintor de Paul Hindemith, una de las obras más conocidas del compositor, de la que extrajo una sinfonía con el mismo título.

Dónde: Sala Principal del Palacio de Bellas Artes

Boleto: de 100 a 250 pesos

Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional ı Foto: Especial

11.- Jazz y Gastronomía Gourmet. ANIVERSARIO 29 DE EL CONVITE

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite celebra el 29 Aniversario de su fundación y anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

Viernes, 28 de febrero, 20:00 horas. ISRAEL TORRES Flamenco Trío. Cuota de recuperación: 100 pesos

Sábado, 1 de marzo 15:00 horas. Alain Derbez y su PopolVlus. No cover

Sábado, 1 de marzo 20:00 horas. Hans Ávila Trío. Cuota de recuperación: 100 pesos

Dónde: El Convite. Ajusco 79, bis. Colonia Portales Sur. CDMX

Jazz y Gastronomía Gourmet. ANIVERSARIO 29 DE EL CONVITE ı Foto: Especial

12.- Concierto de la Orquesta Sinfónica del IPN

Programa 4 de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional (OSIPN), el sábado 1 de marzo de 2025. La OSIPN abrirá las puertas del tiempo para recibir a los Clásicos Inmortales, será un pasaje a un universo donde la música es testimonio vivo de la genialidad humana. Los conciertos estarán bajo la dirección del maestro Vladimir Sagaydo para dar nueva vida a los clásicos: Beethoven, Mozart y Haydn, los cuales resonarán con fuerza en el auditorio. Además, se presentarán los solistas Raffaele D’Angelo, Sergio Marchegiani y Marco Schiavo para deslumbrar con su virtuosismo al público.

Dónde: Auditorio Ing. Alejo Peralta. Zacatenco. CDMX

Cuándo: sábado, 1 de marzo, 2025

Horario: 13:00 horas

Concierto de la Orquesta Sinfónica del IPN ı Foto: Especial

13.- Salsa Night en Los Ángeles

Bailongo de viernes en el Salón Los Ángeles con la participación de las agrupaciones de música afroantillana Atracción Orquesta, La Ley Son de Cuba y Ese Lacho Tarzanón. Sonoridades de son cubano, mambo, guaracha, chachachá, cumbia, bolero y rumba en el ambiente del mejor espacio de baile de México: el legendario Salón Los Ángeles.

Dónde: Salón Los Ángeles. Lerdo 206. Colonia Guerrero. CDMX

Cuándo: Viernes, 28 de febrero, 2025

Horario: A partir de las 20:00 horas

Boleto: 150 pesos

Salsa Night en Los Ángeles ı Foto: Especial

14.- Concierto de la Orquesta Escuela Carlos Chávez

LA ORQUESTA ESCUELA CARLOS CHÁVEZ INTERPRETARÁ LA SINFONÍA NÚM. 6 LA PATÉTICA, DE TCHAIKOVSKY. En el primer programa de marzo se ofrecen obras de Mozart y Tchaikovsky. Después de dos décadas, el reconocido músico mexicano Jorge Mester vuelve a dirigir a la joven agrupación. La cita es el sábado 1 de marzo, a las 13:30 horas, en el Auditorio Blas Galindo del Cenart; y el domingo 2 de marzo, a las 13:00 horas, en la Cancha de Tenis del Complejo Cultural Los Pinos. En las dos presentaciones se interpretarán la Sinfonía núm. 6, Op. 74, TH 30, en si menor, de Piotr Ilych Tchaikovsky, mejor conocida como La patética, y la Serenata núm. 9 en re mayor k. 320 Posthorn, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Entrada Libre

Concierto de la Orquesta Escuela Carlos Chávez ı Foto: Especial

15.- PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE CLUBES DE LECTURA

El 1 y 2 de marzo próximos se realizará el Primer Encuentro Nacional de Clubes de Lectura del Fondo de Cultura Económica (FCE), con la participación de más de dos mil personas de las comunidades lectoras de todo el país, en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, ubicada en Calzada México-Tacuba 75, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Las actividades darán inicio el sábado 1 de marzo a las 11:00 horas, cuando se llevará a cabo el acto inaugural. Posteriormente comenzará la programación normal, hasta las 17:00 horas, en tanto que el domingo 2, las actividades tendrán verificativo de las 10:00 a las 15:00 horas. La charla inaugural Donde se hizo la patria, estará a cargo del director general del FCE, Paco Ignacio Taibo II. En los dos días de trabajo habrá participaciones de Francisco Hinojosa, Nadia López, Ricardo Peláez, Fernando Rivera Calderón, Oscar de la Borbolla, Fabrizio Mejía, Alex Herrerías y Paloma Saiz, entre otros autores e ilustradores del FCE.

Se ofrecerán las siguientes Clínicas impartidas por especialistas: Pensar la imagen, la conceptualización de la ilustración, a cargo de Ricardo Peláez; Leer para hacer y ser comunidad, a cargo de Gamaliel Sandoval, y Lenguajes Compartidos: Cine y Literatura, a cargo de Everardo Pillado. Además, durante el Encuentro se realizarán más de 100 talleres y actividades artísticas por parte de la comunidad de los Clubes de Lectura y La Benemérita Escuela Normal de Maestros, así como visitas guiadas a la obra del muralista José Clemente Orozco.

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE CLUBES DE LECTURA ı Foto: Especial