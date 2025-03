Fabían Cháirez pide frenar censura tras suspensión de su muestra por orden de juez

El artista Fabián Cháirez afirmó que es preocupante que “se ponga en juego la libertad de expresión” y que no se le haya brindado la oportunidad de defenderse, luego de la suspensión de su exposición La Venida del Señor, en la Academia de San Carlos de la UNAM, por una orden dictada por el juzgado sexto de distrito en materia administrativa a raíz de un juicio de amparo interpuesto por la asociación Abogados Cristianos.

“Aquí lo preocupante de todo esto, o lo que está en juego, es la libertad de expresión. Habrá que aprender bastante para en el futuro saber cómo defender la libertad de expresión y el acceso a las personas a la cultura”, dijo Fabián Cháirez en entrevista con La Razón.

El Tip: En 2019 causó polémica en ciertos sectores cuando se exhibió La Revolución en Bellas Arte. Retrató a Zapata con características femeninas.

Por lo pronto, ya evalúa con abogados si interpondrá un proceso legal “en contra de las personas que ejercieron esta censura en contra de mi obra. Procuraré hacer seguimiento y hacer de conocimiento público cómo transcurre esta situación. El hecho de que no avance es importante para que un acontecimiento como éste o una denuncia como ésta no proceda”, afirmó.

El artista chiapaneco alertó que dicha orden del juez, emitida el pasado 28 de febrero y que derivó en el cierre de la exhibición el pasado 1 de marzo, puede provocar que otros grupos quieran censurar a otros artistas en el futuro. Originalmente la muestra iba a estar abierta hasta el 7 de marzo.

“Puede incitar a otros grupos o que estos mismos grupos se manifiesten en contra de otras expresiones artísticas que desafíen el pensamiento y sus ideas. Sí es importante prestar atención, ponerles un freno y, sobre todo, alzar la voz y difundir la verdad”, comentó.

La muestra del artista había sido blanco de manifestaciones de grupos religiosos que pedían que se cancelara debido a que consideraban que las pinturas de Fabián Cháirez faltaban al respeto a la religión. Ésta incluye piezas en las que se reflejan aspectos religiosos contrapuestos con el éxtasis sexual.

Fabián Cháirez había compartido a La Razón que “a partir de lo erótico” lograba “humanizar a estos personajes (cardenales, monjas o ángeles). Cuestiona la idea de que estos personajes deban tener cierta divinidad, porque creo que mucho del abuso de poder de la Iglesia católica viene de esta justificación de que les pertenece cierta divinidad”.

El autor de la obra La Revolución dijo que hasta la tarde de ayer, por parte de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM había recibido un correo electrónico en el que se disculpaban con él.

“Hasta ahora sólo he recibido un correo con muy poca información y aspectos generales por parte de la Facultad de Artes y Diseño. También sumado a una disculpa por lo sucedido y nada más. No hay ningún documento adjunto del proceso, sólo hay aspectos muy generales. Como un tercero implicado, creo que tendría que recibir más detalles del proceso, tal vez el número de expediente o información que me pueda servir para defenderme, sería importante”, dijo sobre el mail firmado por Elizabeth Zacarías Santos, titular de la oficina jurídica de la institución.

Fabián Cháirez pidió que instancias educativas y artísticas hicieran un posicionamiento al respecto, pues es importante dar un mensaje a las nuevas generaciones sobre la defensa de la libertad de expresión en el arte.

9 mil católicos interpusieron la denuncia colectiva contra el artista chiapaneco

“Es muy importante un posicionamiento, sobre todo, hoy en día que las posturas conservadoras están ganando espacios. Que sea un mensaje a las nuevas generaciones de artistas para que sigan apostando por la defensa de la libertad de expresión y de acceso a la cultura. Lo más importante es que las nuevas generaciones de artistas se sientan protegidas. Que no haya una preocupación de opinar a través de su obra”, apuntó.

Fabián Cháirez lamentó la decisión del juez: “Hay que poner la mira en el juez Francisco Javier Peña Rebolledo, porque al firmar este tipo de procedimientos, avalarlos habla de qué tan preocupante es que las posturas conservadoras tengan aliados en las instituciones y puedan avanzar, creo que es importante ver quiénes están actuando dentro de este suceso”, comentó.

Para visibilizar esta forma de censura, Fabián Cháirez convocó el próximo viernes a las 17:00 horas a una manifestación pacífica afuera de la Academia de San Carlos, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Originalmente, era un acto para el cierre de la muestra que ahora se transformará en una protesta.

“Hago un llamado a la comunidad cultural y a todos aquellos que creen en la libertad de creación para alzar la voz contra esta injusticia… Defendamos juntos el derecho a cuestionar, a imaginar y a crear sin miedo”, dijo la noche del martes en un comunicado.

Sacramento II, de Fabián Cháirez. Fotos|Carlos Mora

“El arte no debería tener límites”

Mónica Mayer, precursora del arte feminista en México, externó su preocupación ante la orden judicial que pidió la suspensión temporal de la muestra de Fabián Cháirez y defendió que el “arte no debería tener límites”.

“Me parece una situación muy grave. Así como las religiones defienden su derecho a la libertad de culto, para quienes nos dedicamos al arte la libertad de expresión es fundamental. Me parece grave y arbitrario que al artista no se le haya permitido defender su punto de vista y abogar por su libertad de expresión”, dijo en entrevista con La Razón.

Mónica Mayer consideró que el arte no se debe evaluar desde lo moral o las creencias. “No creo que el arte deba tener límites, ya que, por un motivo u otro, en una época u otra, este espacio de reflexión siempre puede resultar ofensivo. Pienso en tantas obras maestras del Renacimiento que son muy violentas en contra de las mujeres y hoy podría exigirse que se censuraran, pero lo que afortunadamente han hecho los museos es abrir espacios de diálogo. Quizá para mí el único límite sería cuando alguien, desde el poder, utiliza al arte, para agredir a un grupo vulnerable, lo cual no es el caso”, comentó.

Por Adriana Góchez