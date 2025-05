Chula The Clown muestra otro rostro de la vejez en Julieta

La artista mexicana Gabriela Muñoz, mejor conocida como Chula the Clown, muestra otro lado de la vejez en el montaje Julieta, en el que a través de una mujer llena de experiencias y extravagancias, da cuenta de las múltiples capas que tiene esta etapa de la vida de la que generalmente se rehúye o de la que poco se habla en la sociedad.

“Todo empezó un poco durante la pandemia, cuando muchos de los adultos mayores estaban abandonados. Cuestioné qué tanto se habla del envejecimiento, qué tanto se le da ese espacio a los adultos mayores. Me doy cuenta de que hemos querido callar, meter en el clóset la vejez para cuando tengamos que lidiar con ella.

El Dato: La obra tuvo su estreno mundial en 2022 en el Ruhrfestspiele de Recklinghausen, Alemania. Ha sido ovacionada en los lugares en los que se ha presentado.

“Entonces pensaba, ¿por qué no lo hacemos ahora que estamos jóvenes, vitales y fuertes?, ¿por qué no pensar en cómo queremos envejecer?, ¿de qué manera queremos hacerlo?”, compartió en entrevista con La Razón Gabriela Muñoz, quien dirige y creó Julieta.

Además de lo que le ocurría a las personas ancianas durante la pandemia de Covid, la artista se inspiró en su tía abuela para escribir esta historia con la que busca también hablar de lo interesante que puede ser la vejez.

“Mi tía abuela me inspiró a escribir esto. Quiero seguir envejeciendo para llegar a donde ella llegó y de la manera en la que lo hizo, con el corazón super-

abierto, con mucha curiosidad, con mucho carisma, humor, con un corazón enorme y un universo gigante para compartir”, contó Chula the Clown.

Y es que también espera que las personas que tienen familiares que viven su vejez, puedan acercarse a ellos, en lugar de abandonarlos o ignorarlos.

“Lo que pretendo hacer con Julieta es darle un significado distinto a esto, no queriendo evitar o evadir esos otros aspectos humanos que son reales en la vejez: la fragilidad, la soledad, el abandono, automedicarse, muchos adultos mayores lo hacen.

“Simplemente es darle otra perspectiva, otro ángulo, verlo desde otro lugar, que la gente que salga de ahí tenga ese espacio para hacer esa llamada y decirle a quien le tenga que llamar ‘te amo, te quiero, te extraño, aquí estoy’. Es un momento importantísimo para recordarnos nuestra humanidad”, expresó la artista.

El espectáculo, con música original de la cantante y compositora Natalia Lafourcade, se presenta por primera vez en México del 7 al 15 de julio en el Teatro Milán, en la Ciudad de México, donde estará los lunes, martes y miércoles a las 20:45 horas. Se estrenó en 2022 en Alemania.

En este montaje, que ha sido ovacionado en otros países, Chula the Clown también apuesta por la comedia y el silencio, pues considera que son un buen vehículo para abordar temáticas que suelen ser difíciles y complejas para las personas.

“Hay temas que son muy duros y difíciles, por ende tratamos de callarlos y evitarlos. Creo que el humor, la risa y la comedia, simplemente hacen que esos sentimientos se acomoden en nuestro ser, en algún lugar. Hacer de esos dolores y esas tragedias algo que te pertenezca también se vuelve un simbolismo para poder decir, ‘este dolor tiene forma de cajita, pero la puedo decorar como yo quiera’. Es lo mismo con la comedia, hablar de estos temas y darles la vuelta con humanidad y que de ahí venga la risa”, dijo.

Gabriela Muñoz, quien considera que su estancia en Montreal, Canadá, al inicio de su carrera fue crucial para definir el tipo de clown que quiere hacer, afirmó que ha apostado por el teatro físico mudo, debido a que en el silencio ha encontrado su propia voz.

“Mis maestros me decían cuando empecé a hacer clown, ‘no tienes que hablar’. Entonces me di cuenta de lo expresiva que era mi cara, que todos los diálogos que pasaban en mi interior se podían ver, como si alguien pudiera ver mis pensamientos con mi mirada; fue fascinante.

“Después pasa lo de Montreal, empiezo a decir, mi lugar más cómodo de expresión, no de holgazanería, sino realmente de encontrarme en un sentido de expresión libre, es a partir del silencio”, concluyó Gabriela Muñoz, quien junto con la reconocida directora de orquesta Alondra de la Parra creó el espectáculo multidisciplinario The Silence of Sound, que se presentó en México en 2022.