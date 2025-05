Odette Alonso, en el Ciclo Protagonistas de la Literatura Mexicana

La poeta, narradora y gestora cultural Odette Alonso (Santiago de Cuba, 1964) será homenajeada en el Ciclo Protagonistas de la Literatura Mexicana que organiza la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el 18 de mayo en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Autora de quince poemarios, de la novela Espejo de tres cuerpos y los libros de relatos Con la boca abierta y Hotel Pánico, Alonso ha compilado la Antología de la Poesía Cubana del Exilio y de Género y sus Perspectivas. Asimismo, es coeditora de Versas y diversas. Muestra de Poesía Lésbica Mexicana Contemporánea y fundadora de los ciclos Escritoras latinoamericanas y Bulevar Arcoíris en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Además, es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde el año 2023.

“Es inédito o poco frecuente que se otorgue a una persona nacida en el extranjero un reconocimiento como éste, denominado Protagonistas de la Literatura Mexicana; es por eso por lo que me satisface especialmente que el equipo de la Coordinación Nacional de Literatura del INBAL haya pensado en mí. Llegué a México hace 33 años, aquí he escrito la mayoría de mis libros, muchos de ellos se han publicado aquí y, además, tengo una larga trayectoria como promotora de la literatura, no paro de trabajar para las letras y las artes en el entorno mexicano”, expresó en entrevista con La Razón Odette Alonso.

¿Cómo se proyecta su trayectoria en la literatura mexicana? El primer libro que publiqué en México, en los años finales del pasado siglo, una plaquette completamente artesanal de prosa poética titulada Visiones. Dos libros de cuentos y una novela vinieron a continuación. En ellos, como en todo lo que escribo, hay una dualidad esencial que nace del impacto de la migración y la posterior binacionalidad: una mirada que reconstruye el pasado desde la nostalgia y una fascinación por el descubrimiento de una nueva realidad. Para resumirlo en dos palabras: Cuba y México. Eso se manifiesta también en la poesía, aunque a niveles más alegóricos.

¿Se considera usted una ‘escritora cubana’ o una escritora ‘cubano-mexicana’? Es difícil responderte si me siento una escritora cubana. En principio, se supondría que lo soy porque allí nací; pero soy mexicana por naturalización. Es constante en lo que escribo la presencia, si no de Cuba, del mar, de una isla, del trópico, de una familia destruida y de otros elementos que la simbolizan. Sin embargo, desde el momento en que salí de allá, las autoridades culturales me borraron de su panorama literario, nunca me han vuelto a publicar ni a convocar para nada, y mi nombre rara vez se pronuncia en los ámbitos oficiales desde hace más de 30 años. Mis patrias literarias han sido México y Miami.

¿Qué significado tiene para usted este reconocimiento? Una significación entrañable porque es en la entraña donde se siente el abandono y la orfandad de ser una exiliada. Si bien las heridas del destierro son incurables, este reconocimiento me regala un pedacito de tierra literaria a la que aferrarme. Estoy infinitamente agradecida y alegre.

Algunos de sus libros

Con la boca abierta (2006)

Espejo de tres cuerpos (2009)

Hotel Pánico (2013)

Old Music Island (2018)

Últimos días de un país (2019)

ODETTE ALONSO │ CICLO PROTAGONISTAS DE LA LITERATURA MEXICANA

PARTICIPAN: Sandra Lorenzano, Enzia Verduchi, José Ángel Leyva

DÓNDE: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes

CUÁNDO: Domingo 18 de mayo de 2025

HORARIO: 12:00 horas

Entrada libre