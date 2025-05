Presentan un Peter Pan que “sale perfectamente mal”

Dai Liparoti incursiona en la comedia en una versión de Peter Pan que “sale perfectamente mal”. Para la artista, que ha destacado en el teatro musical, ha sido un desafío que ha disfrutado.

Dai Liparoti da vida a Wendy en Peter Pan que sale mal, traducida y adaptada por Jerónimo Best. Una historia en la que unos actores amateurs tienen la misión de escenificar el clásico de J.M. Barrie, pero todo se convierte en un desastre.

“Experimentar ese lenguaje de comedia para mí fue todo un desafío, pero me sentí muy cómoda. Al principio estaba medio temerosa, porque nunca había hecho algo así, pero como es un lenguaje rápido, me vino genial, no podía sobrepensar”, explicó en entrevista con La Razón Dai Liparoti, quien sustituye a Majo Pérez en el papel de Wendy.

Peter Pan que sale mal ha conquistado al público logrando mantenerse en cartelera en el Foro Cultural Chapultepec, en la Ciudad de México, donde hoy el elenco y la productora Próspero y Lemon Estudios celebran 450 representaciones.

Para Dai Liparoti, el éxito de la puesta en escena ha sido ese humor que parece involuntario en los personajes y un caos que está perfectamente calculado para hacer reír a los espectadores.

“Vengo de una cosa superestructurada, en donde todo parece siempre igual, de la misma forma, pero Peter Pan que sale mal es perfectamente mal. Hubo veces que las cosas salieron mal, que no tenían que ser así, pero lo bueno es que la gente cree que es parte de la obra”, compartió.

La actriz destacó que también es un montaje para toda la familia con un lenguaje sencillo. Además, el público puede identificarse con las situaciones que les pasan a los personajes.

“Es una obra para toda la familia, para que se la pasen bien. Es un humor simple e inocente. Se sienten identificados con algunos de los personajes”, declaró.

El montaje que se presenta de viernes a domingo en el Foro Cultural Chapultepec, incluye el famoso bosque mágico de Nunca Jamás, vuelos fallidos, problemas con la electricidad, golpes, explosiones y efectos que provocarán infortunios.

Peter Pan que sale mal

Dónde: Foro Cultural Chapultepec

Horarios: viernes, 20:30 horas; sábados, 17:00 y 20:30 y domingos 13:30 a 17:00 horas