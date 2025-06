Coro Gay pone en el centro las historias trans y lésbicas

El Coro Gay Ciudad de México LGBTIQPA+ pone en el centro las historias trans, lésbicas y no binarias en el espectáculo Vértices, mediante la sátira, canciones emblemáticas de artistas, como Lady Gaga o Madonna y las artes escénicas, los próximos 21 y 22 de junio en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México, a las 19:00 y 18:00 horas, respectivamente.

“Las canciones que se interpretarán fueron seleccionadas a partir de problemáticas sociales que no se hayan visibilizado antes en el coro. Nos quisimos enfocar en lo no binario, lo trans, el aspecto lésbico que no se había hablado tanto. Nos gustaría que en el concierto se hablara de esto, porque la letra G ha tomado mucha presencia y de alguna manera ha ido desplazando a las otras. Queremos que todo sea parejo, hablar qué hay más allá de la G”, dijo a La Razón Enrique Dunn, director artístico del espectáculo.

Durante el montaje se interpretarán temas, como “Mocatriz”, “Ay mamá”, “Unholy”, “Like a prayer” y “Abracadabra”, por cinco cuerdas (mezzo, tenores, barítonos y bajos) y el colectivo Voces violetas. Habrá más de 70 cantantes y bailarines.

El Dato: La Razón y el Coro Gay te invitan a ver Vértices. Manda un correo a culturaydesfile@razon.com.mx para ganar uno de los cinco pases dobles. La función es el 21 de junio a las 19 h.

“Tenemos un momento no binario en el concierto en el que vamos a escuchar la canción de ‘The Code’, ganadora del concurso Eurovisión del año pasado. También hicimos una colaboración con Fabián Cháirez, quien creó el cartel del concierto en el que está un luchador que es transmasculino; entonces contaremos la historia de este gladiador”, detalló.

El show tendrá un tercer acto en el que habrá un cubo en el escenario y se contará cada una de las historias desde diferentes perspectivas y realidades.

“Hacemos alusión a una de las canciones que dice: ‘Que no te das cuenta de que lo que tienes es algo heredado, que lo que te cuentan pertenece al pasado’. Es reflexionar sobre qué tanto de lo que somos nos hemos cuestionado”, dijo.

Compartió que busca que se reflexione sobre lo que está ocurriendo con la comunidad trans en otras naciones del mundo. “Se les ha invisibilizado en algunos países”, comentó Enrique Dunn.