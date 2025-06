¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 20 al 22 de junio?

Lluvias torrenciales, presencia del ciclón Erick (categoría 4) pone en máxima alerta a Oaxaca y Guerrero. Junio arriba a su etapa final alentado por adversos sucesos. Las guerras (Ucrania-Rusia, Irán-Israel, Israel-Hamas) producen incertidumbre en todo el mundo: saldo de miles de desplazados y miles de muertos civiles. Se aproxima el verano y la paz mundial está avistada por la incertidumbre. / Presentamos aquí un catálogo de eventos culturales y artísticos (música, teatro, danza, literatura...) para disfrutar con familiares y amigos en este colofón semanal en diferente foros y recintos de la Ciudad de México.

¿Cuáles son los mejores eventos este fin de semana en al CDMX?

1.- Stefon Harris & Blackout. Concierto de Jazz

El Ciclo New York Jazz All Stars 2025 llega a su cuarto concierto con Stefon Harris & Blackout: ensamble encabezado por el vibrafonista Stefon Harris (Albany, Nueva York, Estados Unidos, 1973), quien decidió darle un giro concluyente a su trayectoria musical cuando tuvo conocimiento de la música del saxofonista Charlie Parker. “Yo tenía la intención de trabajar con la Filarmónica de Nueva York; pero, cuando escuché el saxofón de Charlie Parker me di cuenta que mi destino era el jazz”: ha manifestado Stefon Harris.

Stefon Harris & Blackout: vitalidad y pujanza del jazz contemporáneo. Harris ha sido nominado cuatro veces a los premios Grammy, seleccionado en varias ocasiones como el ‘Vibrafonista del Año’ por los críticos de la revista DownBeat, y aclamado como “Uno de los más importantes jóvenes artistas en jazz”, de acuerdo a los analistas del rotativo Los Angeles Times.

Ensamble que llega a México con un formato estelar de instrumentistas: Jaleel Shaw, saxofón alto; Keith Brown, piano; Dezron Douglas, bajo; Terreon Gully, batería; Stefon Harris, vibráfono. Músicos capaces de religar con pericia las conformidades del funk, R&B, afrocubano y otras vertientes acompasadas globales en la búsqueda de traspasar y enriquecer las líneas tradicionales del jazz: conciertos en que despliegan una mixtura emocionante de franjas innovadoras que dejan huellas en los auditorios en una demostración de las rutas creativas y graduales del jazz.

Dónde: El Cantoral. Puente Xoco. Puerta A. Colonia Xoco. CDMX

Cuándo: sábado, 21 de junio, 2025

Horario: 20:30 horas

Clase Magistral gratuita: 17:00 horas / Boletos: de 500 a 1 200 pesos

Stefon Harris & Blackout. ı Foto: Especial.

2.- Temporada de Verano 2025. Estudiantes Escuela Nacional de Danza

Con la participación de 88 estudiantes de las Licenciaturas en Danza Clásica con Línea de Trabajo de Bailarín, Danza Clásica con Línea de Trabajo de Bailarín (Plan Especial para Varones) y del Plan Inicial para la Formación de Ballet, la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (ENDCC) llevará a cabo su Temporada de Verano 2025.

La ENDCC, perteneciente a la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), realizará esta temporada del 19 al 29 de junio en el Teatro Raúl Flores Canelo, ubicado en el Centro Nacional de las Artes (CENART).

La coreografía De tiempo y agua, creada por Rosario Murillo —profesora de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, del INBAL— “está inspirada en una obra de la artista visual estadounidense Joan Jonas, en la que se dan instrucciones a un grupo de estudiantes para generar ideas de movimiento. Quise dar algunas pautas a las y los alumnos en cuanto a trazos escénicos y actitudes emocionales. A partir del concierto Música acuática, de Händel, estas pautas tomaron forma para evocar un paseo por el río”, explicó la docente.

El montaje, agregó Murillo, coreógrafa invitada, representa un desafío, ya que busca que toda la escuela de clásico bailarín se sumerja en una misma emoción y energía, independientemente del nivel de los estudiantes. “Hay muchos momentos donde todos y todas generan ‘unísonos’ de movimiento, y eso ha sido todo un reto”, añadió.

Por su parte, César Zarco, titular de la Secretaría Académica de la ENDCC, destacó la importancia de esta temporada: “Es fundamental para las y los estudiantes, ya que representa el cierre de un ciclo escolar. Es un momento clave para visibilizar los logros obtenidos a lo largo del año y consolidar el trabajo colectivo. Este proceso fortalece no solo sus habilidades escénicas, sino también su sentido de comunidad y pertenencia”

Dónde: Teatro Raúl Flores Canelo, ubicado en el Centro Nacional de las Artes (CENART).

Cuándo: hasta el 29 de junio, 2025

Horario: viernes 20 de junio, 11:30 horas; sábado 21 de junio, 12:30 horas; domingo 22 de junio, 11 y 12:30 horas

Entrada libre

Temporada de Verano 2025. Estudiantes Escuela Nacional de Danza. ı Foto: Especial.

3.- LES DESERTORES. Teatro

LES DESERTORES (Documental escénico con infancias y juventudes trans) es una obra que nace del cruce entre el arte y la urgencia de visibilizar experiencias reales a través de un elenco queer que desafió el guion de género que les fue impuesto al nacer. Escrita y dirigida por Laura Uribe, con dirección de arte de Sabina Aldana, esta propuesta del Laboratorio de Artistas Sostenibles (L.A.S.) forma parte de la programación de Teatro UNAM en el marco del Orgullo PUMA 2025 y se presenta hasta el 6 de julio en el Teatro Santa Catarina.

La puesta en escena plantea una mirada crítica sobre temas como la identidad de género, el cuerpo y la disidencia, a través de los testimonios reales de sus protagonistas: Samantha Channel Cantú (12 años), Andrea Vázquez (15 años), Dan Nicolás (18 años) y Dan Escárraga (28 años), quienes toman el escenario para desenmascaran los guiones binarios que la cultura pretende imponerles; y aunque no son actores profesionales, actúan con honestidad y valentía.

LES DESERTORES es la segunda entrega de la tetralogía La dramaturgia como arquitectura de sentido: Tetralogía documental para dispositivos poéticos diversos e inclusivos, un proyecto apoyado por el Sistema Nacional de Creadores de Arte del cual surgió el laboratorio teatral Estx cuerpx que (re)existe: Laboratorio de experimentación teatral con infancias y juventudes trans, desarrollado durante la Residencia Artística de la compañía L.A.S. en el Centro Cultural Helénico en 2023. La compañía contó con la guía de Tania Morales, directora de la Asociación por las Infancias Trans.

LES DESERTORES se presenta hasta el 6 de julio en el Teatro Santa Catarina (Jardín Santa Catarina 10, Coyoacán), con funciones los jueves y viernes a las 8 pm; sábados, 7pm; y domingos, 6pm. Boleto: 30 pesos

Les Desertores. ı Foto: Especial.

4.- Jazz y Gastronomía Gourmet

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite celebra el 29 Aniversario de su fundación y anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

Viernes, 20 de junio: 20:00 horas. SAMBAJAZZ con Pere Soto, Irán Farías y Marga Pesoa. Cuota de recuperación: 200 pesos

Sábado, 21 de junio: 15:00 horas. EL OSO AVALLE Jazz Trío con Gus Atristain y Edgar Gímenez. No Cover

Sábado, 21 de junio: 20:00 horas. BETO MEDINA con Roberto Blanco y Fernando Herrera. Cuota de recuperación: 150 pesos.

Dónde: El Convite. Ajusco 79, bis. Colonia Portales Sur. CDMX

Jazz y Gastronomía Gourmet. ı Foto: Especial.

5.- Música UNAM

Taller de Composición Música UNAM

Música UNAM presenta el estreno mundial Mermor (I.A.), drama musical-escénico en tres breves actos compuesto e interpretado por los becarios del Taller de Composición Música UNAM, una iniciativa que impulsa el trabajo creativo de jóvenes compositores e intérpretes. La obra plantea una reflexión escénica y sonora sobre la inteligencia artificial y su impacto en la memoria, la emoción y el devenir humano.

Auditorio del MUAC: sábado 21 de junio, 12:00 horas

Taller de Composición Música UNAM. ı Foto: Especial.

Música de cámara

A través de la singular dotación de dos clarinetes y un piano, se escucharán en este concierto obras de Nielsen, Brahms y Edy Román López, quien estrenará su Sonata núm. 1.

Sala Carlos Chávez: sábado 21 de junio, 6:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM | Segunda temporada 2025

Bajo la batuta de la directora colombiana Ana María Patiño-Osorio, la OFUNAM interpretará Cuadros de una exposición de Mussorgski con la orquestación de Ravel, además de La noche y el amor de la compositora francesa Augusta Holmes y Río abajo del colombiano Juan David Osorio.

Charla previa | Sala Nezahualcóyotl: sábado 21 de junio, 6:40 pm

Conciertos | Sala Nezahualcóyotl: sábado 21 de junio, 8:00 pm y domingo 22 de junio, 12:00 meridiano

La FaM en la Chávez

El Consort de flautas de pico de la FaM-UNAM ofrecerá un programa dedicado a la representación sonora de la naturaleza.

Sala Carlos Chávez: domingo 22 de junio, 6:00 pm

Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata | Segunda temporada 2025

La OJUEM y su director titular José Areán, presentarán el estreno mundial de Caminos de paraguas de Eduardo Herrera y el Concierto para flauta núm. 2 de Mozart, con Abraham Sáenz como solista. Además, en conmemoración de los 50 años de la muerte de Shostakóvich interpretarán su Sinfonía núm. 9.

Sala Nezahualcóyotl: domingo 22 de junio, 6:00 pm

6.- Homenaje a Rosario Castellanos

Con motivo del centenario del nacimiento de Rosario Castellanos (1925–1974), El Colegio Nacional ha preparado una jornada de actividades para rendir homenaje a una de las figuras más relevantes de las letras mexicanas del siglo XX. Para conmemorar a la autora de Balún Canán, se llevarán a cabo dos eventos: una mesa redonda: viernes 20 de junio, a las 18 horas; y un recital de poesía, el sábado 21 de junio, a las 12 horas.

La primera actividad será la mesa redonda Homenaje a Rosario Castellanos en el centenario de su natalicio, el viernes 20 de junio a las 18 horas. Participarán Ana Laura Santamaría Plascencia, titular de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey; Silvia Molina, novelista, ganadora del Premio Xavier Villaurrutia y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua; Sara Uribe, poeta y autora de Rosario Castellanos, materia que arde (2023); Gabriel Guerra Castellanos, politólogo e hijo de la escritora; y el escritor Juan Villoro.

El sábado 21 de junio, a las 12 horas, tendrá lugar el recital de poesía escénico Rosario Castellanos: Otro modo de ser, un proyecto que combina teatro y música para dar vida a la obra poética de Castellanos. El eje narrativo se construye en torno al poema “Lamentación de Dido”, enlazado con versos de otras composiciones como “La distancia del amigo”, “Valium 10”, “Consejo de Celestina”, “Lo cotidiano”, “Advertencia al que llega”, “Amanecer”, “Canción de cuna”, “Amor”, “Presencia”, “Meditación en el umbral” y “Misterios gozosos”.

Ambas actividades, coordinadas por Juan Villoro, miembro de El Colegio Nacional, se realizarán en el Aula Mayor de la institución, ubicada en Donceles 104, Centro Histórico, Ciudad de México. Entrada Libre.

Homenaje a Rosario Castellanos. ı Foto: Especial.

7.- Muestra de Prácticas Coreográficas De(s)generadas LGBTIQ+

En el marco del mes del orgullo LGBTIQ+, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Danza, realiza la Muestra de Prácticas Coreográficas De(s)generadas LGBTIQ+, una programación que cruza diversos géneros y estéticas para abordar, desde el arte dancístico y la escena expandida, los espacios de protesta de cuerpos e identidades sexuales disidentes.

El viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de junio, se presentará el monólogo @Niñoquebaila75 / Cronología Subjetiva, con dirección, texto y coreografía de Antonio Salinas. La obra, que combina humor, danza-teatro y tecnología, entrelaza noticias y momentos íntimos para reflexionar sobre la identidad, el amor y los avances sociales, contrastando lo legal con lo emocional.

El sábado 21 se presentará Villanas: diamantina, en la Plaza Ángel Salas. Esta pieza de teatro experimental, a cargo de la agrupación Viernes Roza (Baja California, Michoacán y Tamaulipas), explora la relación entre celebración y disección de la identidad, la jotería y la disidencia, a través de historias fragmentadas.

La compañía México de Colores, integrada por hombres que celebran la cultura mexicana desde una temática gay, fusionando folclor, danza contemporánea, comedia musical y cabaret, presentará el montaje Pura señora católica: domingo 22 de junio en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo.

Los boletos para las funciones en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo están disponibles en las taquillas del Centro Cultural del Bosque. Las actividades en los espacios del Jardín Escénico tienen acceso gratuito, sujeto a disponibilidad.

Muestra de Prácticas Coreográficas De(s)generadas LGBTIQ+. ı Foto: Especial.

8.- Orquesta Sinfónica Nacional. Concierto

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) a través de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), bajo la batuta de Ludwig Carrasco, presentan el programa Ecos de viaje, como parte de su Primera Temporada de Conciertos Fronteras. Las funciones se llevarán a cabo el viernes 20 de junio: 20 horas; y el domingo 22 de junio: 12:15 horas. Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

El instrumentista invitado, Patricio Cosentino, se destaca como el único tubista de América reconocido internacionalmente como solista. Con una carrera multifacética como músico de cámara, director y pedagogo, su trayectoria refleja un compromiso inquebrantable con la valorización de la música latinoamericana y la expansión del repertorio de la tuba en los principales escenarios de América, Europa y África.

El instrumentista invitado, Patricio Cosentino, se destaca como el único tubista de América reconocido internacionalmente como solista. ı Foto: Especial.

Estreno en México de dos obras concertantes para tuba y orquesta: Concierto para tuba y orquesta del compositor Roberto Pintos; y Andina, de Ignacio Freijo, que remite al oyente a patrones rítmicos, perfiles melódicos, escalas y colores instrumentales asociados al folclore andino, especialmente el que tuvo amplia difusión en América Latina durante las décadas de 1960 y 1970.

El programa continuará con una interpretación de Libertango, de Ástor Piazzolla, en un arreglo del compositor y arreglista argentino Jorge Tagliapietra. Esta obra es ampliamente reconocida no solo por su riqueza musical, sino también por haber sido reinterpretada por numerosos artistas a nivel internacional, además de aparecer en películas, comerciales y series. A diferencia del tono nostálgico de otros tangos de Piazzolla, como Oblivion o Adiós Nonino, Libertango es una pieza brillante, extrovertida y marcada por un ritmo enérgico y acentos desplazados. Como cierre del programa, la OSN estrenará una tercera obra: la Sinfonía núm. 3 en si menor, de Mieczysław Weinberg, compuesta entre 1949 y 1950.

Los boletos, cuyos precios oscilan entre 100 y 250 pesos, están disponibles en las taquillas del Palacio de Bellas Artes.

9.- Cuarteto Mixtura en Concierto

El Cuarteto Mixtura, formado por cuatro flautistas procedentes de México, Colombia, Cuba y Chile, ofrecerá un concierto organizado por la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) el domingo 22 de junio a las 18 horas, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. El ensamble, creado el año pasado, presentará un original programa para cuatro flautas, con obras de Eduardo Angulo (México, 1954), Eugène Bozza (Francia, 1905-1991), Ian Clarke (Reino Unido, 1964), Julián Plaza (Argentina, 1928-2003), Zequinha de Abreu (Brasil, 1880-1935) y Luis Uribe (Colombia, 1916-2000).

Mixtura está integrado por Eduardo Yáñez Mendoza, Sandra Bibiana Ramírez, Manuel Hernández Chávez y Sergio Aragón García, flautistas profesionales activos en la escena musical clásica de México y América Latina, quienes se conocieron en el Posgrado en Música de la UNAM. En la primera parte del programa interpretarán dos obras: Eólica para cuatro flautas (2007), de Eduardo Angulo, y Jour d’été à la montagne (1955), de Eugéne Bozza. Posteriormente, ejecutarán las piezas Maya (2001), de Ian Clarke, con arreglo de E. Yáñez; Payadora (1983), de Julián Plaza; Tico-Tico no Fubá (1917), de Zequinha de Abreu, estas dos piezas con arreglo de D. Varelas, y El cucarrón (1948), de Luis Uribe, con arreglo de J. Muñoz.

El proyecto de Mixtura surgió de la necesidad de llevar a cabo un trabajo musical de alta calidad que acompañara las investigaciones de maestría y doctorado que sus integrantes llevan a cabo. La propuesta artística de Mixtura se compone de un diálogo entre el repertorio tradicional para cuarteto de flautas —dentro del paradigma de la música clásica occidental—, arreglos estilizados de música latinoamericana para esta formación, y arreglos de música universal realizados por los propios integrantes.

Dónde: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes

Cuándo: domingo, 22 de junio, 2025

Horario: 18:00 horas

Boleto: 82 pesos

Cuarteto Mixtura en Concierto. ı Foto: Especial.

10.- No tengo preguntas, solo respuestas. Exposición

La exposición No tengo preguntas, solo respuestas, de la artista Raphaela Vogel, reúne tres instalaciones que entrelazan escultura, sonido y video para construir “narrativas perturbadoras”. Puede visitarse en el Museo Tamayo, recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Se trata de piezas que buscan conciliar problemáticas éticas y estéticas de la producción artística contemporánea. En particular, en la obra que da nombre a la exposición, se trazan conexiones conceptuales entre la trayectoria musical de la artista y su práctica visual, fruto de una investigación intensiva en arte, música y poesía.

Raphaela Vogel (Núremberg, Alemania, 1988) es una artista con una destacada trayectoria en Europa. Su obra ha sido presentada en foros internacionales, incluida la Bienal de Venecia. No tengo preguntas, solo respuestas marca su incursión en recintos latinoamericanos. En esta muestra, Vogel recurre a diversos medios y materiales para concebir tres instalaciones a partir del uso indistinto de escultura, sonido y video, en donde es común advertir su propia presencia para reflexionar sobre el antiguo concepto griego de hybris —la creencia de los seres humanos de poseer cualidades divinas— cuestionando la manera en que los artistas ejercen actualmente su derecho a expresarse.

La exposición No tengo preguntas, solo respuestas estará abierta al público hasta el 6 de julio en el Museo Tamayo (Reforma y Gandhi, Bosque de Chapultepec), de martes a domingo, de 10 a 18 horas. Los domingos la entrada es libre.

No tengo preguntas, solo respuestas. Exposición. ı Foto: Especial.

JVR