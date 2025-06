Estrenan Un rey escucha en Bellas Artes

Durante mucho tiempo Luciano Berio e Italo Calvino realizaron varias colaboraciones que antecedieron a Un re in ascolto (Un rey escucha, 1984), en la que el compositor italiano quiso ir más allá de la ópera para dejar como resultado lo que llamó “una acción musical” o “acción teatral” en la que el proceso musical es el que sirve para desarrollar la historia. Esta obra, que pocas veces se monta en los teatros, se presentará por primera vez en México en el Palacio de Bellas Artes de la capital del país.

“Lo que estamos haciendo tiene momentos que se acercan mucho más a la acción musical y otros, a la acción teatral. En los teatros de ópera del mundo son muy conservadores; lo que estamos haciendo acá con el director de la Compañía Nacional de Ópera, Marcelo Lombardero, es una excepción. A los teatros les cuesta incorporar material nuevo, no sólo de Latinoamérica”, comentó en entrevista con La Razón Martín Bauer, director de escena de esta producción y quien vuelve a Un re in ascolto seis años después de que tuvo esta misma encomienda, pero en una versión semiescenificada en Buenos Aires, Argentina. Fue un estreno para Latinoamérica.

Uno de los intérpretes en una prueba de maquillaje. Fotos›CNO/INBAL

Un re in ascolto, con composición de Luciano Berio y libreto del mismo a partir de un cuento del escritor Italo Calvino, sigue la historia de un rey que oye los ensayos de una compañía de teatro en su palacio, pero a medida que la representación avanza, comienza a identificarse con el personaje principal, un monarca derrotado. La ficción escénica y la realidad comienzan a desdibujarse porque el rey Próspero atraviesa un estado de confusión mental que lo lleva a perder el control.

“Esta obra tiene más que ver con el lenguaje que con las ideas. Pero hay lo que podríamos decir un mensaje o una moraleja, que no está explícitamente, pero se encuentra presente: cuando uno quiere algo de verdad, muy probablemente tenga que dejar el trono para conseguirlo. Nos pasa a todos.

Hacen ajustes al vestuario de una artista. Fotos›CNO/INBAL

“A veces para conseguir algo tenemos que dejar algo de nuestra comodidad, de nuestro privilegio, de ese lugar donde nos sentimos tan cómodos, porque si no nunca vamos a conseguir eso que pareciera que está y no está. Es lo que le pasa a Próspero. Esto no figura en la ópera, pero es una idea que se desprende de todo el argumento”, resaltó el director de escena argentino Martín Bauer.

Próspero, interpretado por Josué Cerón, implica diversos retos, detalló el director de escena. “Los desafíos son enormes, porque le pasan cosas muy diferentes, y por alguna razón, las dice igual. Entonces, el reto es encontrar el tono. Además, hay algo que tiene el personaje que no dicen Berio ni Calvino, sino que lo pienso yo: en La tempestad, que es la última obra de Shakespeare, en el último monólogo de Próspero, éste se acerca al público y le dice que perdió los poderes mágicos, que ya no tiene poder y que lo único que le queda es el aplauso del público. Eso no está en esta ópera, pero de alguna manera traté de que estuviera presente. Me parece que es un legado muy poderoso de Shakespeare”, explicó Martín Bauer.

Algunos zapatos que forman parte de los atuendos. Fotos›CNO/INBAL

Acerca de la música, resaltó que es impecable y representa cabalmente a Berio, de quien consideró que “tiene un virtuosismo en la oreja, se nota mucho. Lo que escribe se escucha, es lo que destacaría. Es un compositor muy abierto”.

Un re in ascolto se presentará en el Palacio de Bellas Artes el 1, 3 y 6 de julio, con funciones los martes y jueves a las 20:00 horas y el domingo a las 17:00. Contará con la dirección musical de Wolfgang Wengenroth, el coro lo dirigirá Rodrigo Cadet y el elenco principal lo completan los intérpretes Cecilia Eguiarte (Protagonista), Nicola Beller Carbone (Venerdì) y Evanivaldo Correa (Regista).

Otro miembro del elenco es maquillado en una sesión de prueba. Fotos›CNO/INBAL

Tiene una duración de 90 minutos, lo cual Martin Bauer ve como una ventaja. “Al público le cuesta mucho estar tres o cuatro horas en un teatro. Es una realidad, estoy a favor de las óperas largas, pero también hay que reconocer que la gente cada vez se concentra menos en las cosas. Otra ventaja de la ópera es que nació hace poco en comparación con los clásicos del repertorio y eso se nota”, concluyó el director de escena.

Un re in ascolto

Cuándo: 1, 3 y 6 de julio

Dónde: Sala

Principal del Palacio de Bellas Artes

Horarios: martes y jueves a las 20:00 horas y el domingo a las 17:00

Localidades: de $90 a $1,000