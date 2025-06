Males on Pointe ofrece una gala entre la comedia y el virtuosismo del ballet

Una función de ballet con gritos del público, aplausos al ritmo de la música o chiflidos para animar a los ejecutantes se vivió con Males on Pointe, la compañía que se caracteriza por estar integrada por hombres que bailan en puntas interpretando roles femeninos.

La agrupación volvió a la Ciudad de México para presentar un programa doble. En la primera parte evocó a las galas internacionales en las que se interpretan fragmentos de los ballets más clásicos, pero con una buena dosis de humor; y en la segunda, rindió homenaje a las tradiciones mexicanas convirtiendo a los bailarines en alebrijes.

El Dato: El elenco internacional incluye artistas de México, España, Estados Unidos, Colombia y Argentina. Destaca Tonatiuh Gómez.

Males on Pointe, integrada por bailarines de México, Ecuador y Colombia, entre otros países, comenzó su presentación con una advertencia: “Nuestra compañía es diferente, mientras más ruido y aplausos haya, más vamos a bailar para ustedes”, dijo Tonatiuh Gómez, primer bailarín del San Diego Ballet y fundador de la agrupación, quien estuvo acompañado por Víctor Treviño, director artístico de esta producción.

El público enseguida dejó a un lado la solemnidad para dar paso a los gritos, los aplausos y las risas durante la ejecución de Minkus Gala, en la que los bailarines demostraron su destreza y habilidad técnica en los pas de deux en los que interpretaron algunos clásicos del ballet, como Don Quijote. Destacaron los espectaculares grand jeté, pero también las piruetas y la virtuosidad propia de la danza clásica.

Los bailarines interpretaron a alebrijes que cobraron vida. Fotos›Carlos Mora

Minkus Gala también tuvo momentos cómicos: cuando los bailarines, ejecutando roles femeninos, coquetearon con el público; al hacer algún giro con torpeza poniendo en aprietos a su pareja de baile, al no tener ninguna expresión al bailar o al no poder ser cargado por no sostener bien el abdomen ni ejercer fuerza en las piernas.

El público, entre exclamaciones de sorpresa y risas, disfrutó de esta función la noche del sábado en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, en el Centro Cultural del Bosque, que tuvo lleno total, algo poco usual en las funciones de danza. La presentación anterior, de las 13:00 horas, también registró sold out en el recinto.

En la segunda parte del programa tocó el turno de AlebriSueños, un estreno de Males on Pointe en el que rindieron tributo a las tradiciones mexicanas, a través de alebrijes, ballet y danza contemporánea y la música del cancionero nacional.

La puesta en escena sigue la historia de Pedro Linares, artesano y creador de los alebrijes, quien durante un sueño comenzó a imaginar estos seres mágicos: jaguares, ajolotes, un dragón-iguana, un venado-mariposa o un águila.

En el montaje, las criaturas fantásticas de cartón adquirieron vida a través de los bailarines que portaron sofisticados y bellos vestuarios, con materiales de la firma mexicana Pineda Covalín. En este mundo, los artistas también demostraron su virtuosidad en cada una de sus ejecuciones.

En el universo onírico al que transportaron al público, también sonaron varias canciones clásicas del repertorio nacional, como “La llorona”, que los asistentes también disfrutaron y en algunas ocasiones se animaron a acompañar con sus palmas.

Al terminar la función, los espectadores se desbordaron en aplausos para Males on Pointe, que con la función del sábado cerró las actividades de la primera edición de la Muestra de Prácticas Coreográficas De(s)generadas LGBTIQ+, organizada por la Coordinación Nacional de Danza. Además, con esta presentación terminó su gira por México, en un día en el que la capital del país también celebró la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+, que convocó a 800 mil personas, un nuuevo récord para la capital del país.