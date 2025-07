Artistas reclaman adeudos del Sistema de Teatros de la CDMX

Artistas reclaman que la Dirección del Sistema de Teatros de la Ciudad de México les adeuda sus pagos desde hace cuatro meses, situación a la que se suma el desorden que hay en la institución, pues en este periodo han pasado por cuatro administradores y mandaron tres veces su documentación sin que hasta ahora hayan recibido los recursos por las presentaciones que ofrecieron como parte de Ciudad Escena. Convocatoria de Artes Escénicas 2025.

Una de ellas es Diana Gómez Córdova, quien ofreció funciones de Residuos (lo que me queda a mí), del 20 de febrero al 7 de marzo en el Teatro del Pueblo de la capital del país. Fue dramaturga, directora e intérprete de este unipersonal y la falta de pagos por parte de la institución que depende de la Secretaría de Cultura local, encabezada por Ana Francis Mor, la ha obligado a detener proyectos. Además, tiene que pagar el sueldo del iluminador, asistente técnico y quien creó la música en vivo para el montaje.

Esta semana “me dijeron que a finales de este mes nos iban a dar una fecha probable de pago. No puede ser, estamos a cuatro meses y ni siquiera me están dando la seguridad que a finales del mes pagan.

“Continuamente estoy gestionando recursos desde el que sale las funciones, pero también d de otras convocatorias. Hay un recurso que yo invertí allí y lo tengo parado, que me urge utilizar para la producción nueva en la que me encuentro y no he podido avanzar”, compartió en entrevista con La Razón Diana Gómez Córdova.

La artista publicó el pasado 8 de julio un comunicado en sus redes sociales para dar a conocer su situación, la han contactado otros creadores que están en una situación similar.

Otra de ellas es la productora y promotora Libertad Estrada, quien presentó el ciclo Voces Lunares II en el Teatro del Pueblo en el mes de marzo como parte de las actividades del Día Internacional de la Mujer.

“Fueron seis funciones, seis conciertos con seis cantantes, sus respectivos músicos y staff. En total somos 32 personas que estamos sin pago desde ese momento”, dijo a este diario.

Con 20 años de trayectoria, Libertad Estrada había pasado por atrasos en los pagos de funciones en el Sistema de Teatros de la Ciudad de México, pero ahora consideró que ha sido más complejo por los trámites adicionales que han tenido que hacer.

“Lo más desgastante no solamente ha sido el tiempo, sino la falta de orden. Hemos pasado por cuatro administradoras y esto ha conllevado a este ir y venir de papeles que además implica, en mi caso, seis cantantes a las que hay que solicitarles firmas, no todas viven en la Ciudad de México, son rúbricas autógrafas originales, porque además no aceptan las digitales, ni mucho menos los documentos escaneados. Son gastos, tiempo y molestia de parte de las personas, porque no solamente no están recibiendo su pago, sino que además no hay una fecha concreta”, dijo.

Entre las personas que se han acercado a Diana Gómez Córdova para unirse a su exigencia de obtener su pago, hay quienes no han recibido los recursos de taquilla ya que sus funciones sí se cobraron. En el caso de ella y Libertad Estrada fueron gratuitas y esperan el dinero asignado en la convocatoria.

“Mi evento fue de entrada libre en esta ocasión, pero en otra ocasión, Ticketmaster entregó la taquilla 20 días hábiles después, que es lo normal. Puede extenderse un poquito tal vez, pero no pasa de un mes”, dijo Libertad Estrada.

Ambas quieren que se les dé una solución. “Yo sí quisiera que los servidores públicos que están a cargo del Sistema de Teatros tomaran en serio el trabajo de los creadores y de las personas que estamos trabajando para generar espacios de arte y cultura, que tuvieran un poco más de respeto. Y claro, que nos paguen”, expresó Estrada.