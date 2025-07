Asier Polo: El violonchelo, un medio para desarrollar mi creatividad

La primera vez que el músico Asier Polo tocó un violonchelo, su cuerpo vibró, la sensación de saber que ese instrumento le permitiría desarrollar su creatividad. “Sentía que necesitaba un medio para expresarme; me gustaba mucho el baile, el canto, todo lo que fuera expresión. En cuanto vi el instrumento y me puse a tocarlo, sentí la vibración en mí y dije: ‘Esto me sirve para desarrollar mi creatividad’. Fue un medio”, dijo a La Razón.

El violonchelista español este fin de semana vuelve a México para interpretar una de las piezas más importantes y emblemáticas para este instrumento, el Concierto para chelo, de Antonín Dvořák, como parte de la Temporada de Verano de la Orquesta Sinfónica de Minería.

Asier Polo se presenta hoy y mañana, a las 20:00 y 12:00 horas, respectivamente, en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM con un programa que se complementa con la Suite de Hary y Janos, de Zoltán Kodaly, y el Cuarteto en sol menor (arr. Schoenberg), de Johannes Brahms.

El Dato: El instrumento de Asier Polo es un violonchelo que Francesco Ruggieri construyó en Cremona, Italia, en 1689.

El violonchelista confesó que la pieza que interpretará es una de sus favoritas. “Es uno de los conciertos más importantes, más reclamados del repertorio para violonchelo y orquesta. Significa un grandísimo reto. Es una obra muy sinfónica con una gran orquesta; la orquesta tiene una importancia muy relevante, igual que el violonchelo, que interactúan constantemente. El solista es un personaje que acoge, que lidera todo el concierto como un gran vencedor. Es muy poderosa la voz del solista, muy expresiva, de calidad y de gran virtuosismo”, comentó.

En el contexto en el que vivimos, Asier Polo está convencido de que la música y la cultura en general son lo que nos puede traer alivio, por eso lamenta que en gobiernos como el de España prescindan de éstos en las escuelas.

“No hay ética sin estética, no hay estética sin ética; es una cuestión de principios básicos, de humanidad. La música sensibiliza a la gente, es cultura. Estar rodeado de belleza en tu día a día es muy importante; es necesario que los jóvenes y las personas lo tomen como algo natural, que esté en las escuelas. En España es un desastre porque quitaron todo lo que tuviese que ver con cultura, porque un ministro consideró que esto de las artes distraía; aquí todo es economía.

Pero pienso que, ante las dificultades de la vida, lo que te soporta es lo que alimenta tu interior: un buen libro, una buena representación artística, un teatro, una escultura, saber de dónde venimos. Es lo que realmente hace que las personas sean mejores”, externó.

Por ese motivo, dijo, en cada recital que ofrece, pone toda su emoción y talento para transmitir a los asistentes esa belleza y sensibilidad que hay en la música clásica.