Cancelan la FIL de Oaxaca por falta de recursos

Por primera vez en 44 años, la Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO) no se realizará en 2025. La organización anunció una pausa “responsable” ante la falta de recursos para esta edición: “Las condiciones actuales —particularmente en el ámbito del financiamiento cultural— no permiten llevarla a cabo con la calidad y el compromiso que la han caracterizado”, se informó ayer.

En el comunicado, los organizadores prometieron volver en 2026. “Quienes hacemos la feria, cada año realizamos un ejercicio de observación para evaluar y diseñar un proyecto acorde al momento que se transita. Esta pausa es para la reflexión y el rediseño… La FILO volverá transformada, renovada y más viva que nunca”, externaron.

El año pasado su coordinadora literaria, Paulina Ignacio Valencia, reconoció en entrevista con La Razón que los recursos eran limitados y que eso obligó a reducir el número de actividades. “El financiamiento fue más limitado este año, pero aun así, mantuvimos más del 80 por ciento de la programación”, explicó.

El Dato: En 2024, se presentaron Cristina Rivera Garza y Mariana Enríquez. En otras ediciones han participado Paul Auster, Fernando Savater, Elena Poniatowska y Almudena Grandes.

Debido a que en noviembre del año pasado el Congreso local solicitó la supervisión de los recursos que se destinaban a la feria, Paulina Ignacio Valencia defendió la transparencia de su manejo: “Siempre hemos estado abiertos a la transparencia… No sería posible para la feria acceder a ningún recurso si no estuviéramos en regla y si no cumpliéramos con todas las comprobaciones exigidas”, dijo.

En septiembre de 2024, el Congreso local discutió un punto de acuerdo propuesto por la diputada Beatriz Adriana Rivas (PT), en el que se solicitaba la supervisión de los recursos públicos destinados a la FILO. La legisladora argumentó que la Feria del Libro de Oaxaca había recibido 75 millones de pesos de fondos públicos y privados entre 2010 y 2023.