Kiyoto Ota recibe premio doble: Medalla y próxima exposición

El célebre escultor japonés-mexicano Kiyoto Ota recibió ayer un galardón por partida doble: la Medalla Bellas Artes 2025 y el anuncio de una muestra retrospectiva dedicada a su obra en el Palacio de Bellas Artes para el segundo semestre del 2026.

“La idea es hacer una exposición que dé una visión panorámica de la producción del maestro. Por un lado, en la que parece reconciliar tradiciones, la nuestra y su tradición de origen. También lo aventurado y lo experimental de su obra de los años 80, 90 y principios del siglo XXI, pues influyeron y son un referente para muchas prácticas contemporáneas”, detalló el director del Museo del Palacio de Bellas Artes, Daniel Garza Usabiaga, tras la ceremonia en la que Kiyoto Ota fue premiado con la medalla.

Kiyoto Ota, quien se caracteriza por ser un hombre de pocas palabras, agradeció ambos reconocimientos. “Quiero agradecer por la Medalla Bellas Artes y la exposición que me ofrecen. No lo esperaba, fue una sorpresa. Es un gran honor para mí”, expresó.

Durante el acto celebrado en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Mármol, se destacó su labor artística, pero también sus aportaciones a la docencia. La creadora Magali Lara, miembro del jurado, resaltó la obra de Kiyoto Ota.

La artista comentó que en las piezas del creador “existe una mística que rompe con algunos conceptos tradicionales de la escultura, pues crea espacios emocionales que cuentan historias, a veces personales o que vienen de relatos tradicionales”.

“Estamos hablando de un artista silencioso, obsesivo, que no le tiene miedo a la dificultad que implica la elaboración de cada pieza, que trabaja de manera esmerada porque cree en lo que deposita en cada una de ellas”, dijo Magali Lara.

Mientras que el escultor Erik Bachtold, quien fue alumno del escultor Kiyoto Ota, reconoció las importantes lecciones que les ha dado a los estudiantes.

“Su manera de enseñar iba mucho más allá de lo académico. No es un maestro de muchas palabras. Su método consistía en permitirnos observar cómo trabajaba, cómo se enfrentaba al material, cómo dialogaba con él. No nos abrumaba con discursos, pero siempre era muy puntual en sus comentarios. No quería dejarnos una receta, sino que a partir de esas observaciones fuéramos más críticos”, externó.

Compartió que una de las más grandes enseñanzas fue aprender a ser paciente. “Una palabra que siempre nos decía y no puedo olvidar es paciencia. Ese consejo constante para todos sus alumnos, la paciencia frente a la piedra, frente al tiempo, frente a uno mismo”, contó.

Kiyoto Ota

Escultor

Nació: 1948 en Nagasaki, Japón

Trayectoria: En 1986 el Museo de Arte Moderno le dedicó su primera exposición individual. Desde entonces, ha expuesto en museos y galerías de México y Japón y cuenta con obra pública en ambos países, así como en España. En 2015 ingresó a la Academia de Artes de México como miembro correspondiente.