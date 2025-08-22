¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 22 al 24 de agosto?

Agosto entra en su etapa final con aguaceros inclementes en la Ciudad de México y otras entidades. Sugerimos aquí un listado de eventos culturales y artísticos –música, literatura, plástica, jazz, afroantillano... – para disfrutar en este colofón semanal en diferente recintos y sedes de la capital con amigos y familiares.

1.- Jazz y Gastronomía Gourmet

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite celebra el 29 Aniversario de su fundación y anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas,

Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

Viernes, 22 DE AGOSTO. A las 20:00 horas. ISRAEL CUPICH Trío. Cuota de recuperación: 150 pesos.

Sábado, 23 DE AGOSTO. A las 15:00 horas. FAUSTO PALMA. No Cover.

Sábado, 23 DE AGOSTO. A las 20:00 horas. CHRISTIAN TUMALÁN TRÍO con Jorge Fernández y Leo Cortés. Cuota de recuperación: 150 pesos.

Dónde: El Convite. Ajusco 79, BIS. Colonia Portales Sur. Alcaldía Benito Juárez. CDMX

2.- Homenaje luctuoso a la poeta Maricruz Patiño

La Casa Marie José y Octavio Paz evocará la destacada labor de la poeta, antologadora e investigadora de la poesía femenina, Maricruz Patiño (1950-2025), mediante un homenaje luctuoso a la autora de poemarios como La circunstancia pesa (1979), Larga vigilia (2002) y fundadora de instituciones literarias como la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM) y la Escuela Mexicana de Escritores, quien falleció el pasado 1 de julio.

En la casa-museo que resguarda parte del legado de la artista visual Marie José Tramini y del Premio Nobel de Literatura 1990, Octavio Paz, el escritor y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, Adolfo Castañón; el ensayista, narrador y poeta Eduardo Casar; la narradora y poeta Itzia Pintado, y la poeta y editora María Merced Nájera Migoni dialogarán en torno a la escritora quien, a principios de la década de los setenta del siglo XX, formó parte -junto a un reducido grupo de autores y personajes como Herminio Ahumada, Joaquín Xirau y José Manuel Pintado-, del único taller de poesía que Octavio Paz impartió en México. La actriz mexicana Isabel Benet dará voz a diversos fragmentos de la obra poética de la autora. La directora del recinto, Leticia Luna, moderará la actividad.

El homenaje luctuoso a la poeta Maricruz Patiño (1950-2025) se llevará a cabo el sábado 23 de agosto de 2025, a las 13 horas, en la Casa Marie José y Octavio Paz (Felipe Carillo Puerto 445, colonia Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México). Entrada libre

3.- Sonora Propaganda en Concierto

Este 22 de agosto se enciende el escenario del Foro La Piedad Live Music con el ritmo inconfundible de Sonora Propaganda en un despliegue de ritmos afroantillanos fusionados

con armonías pop. Invitación para una noche explosiva de baile y convivencia. Invitados especiales: La Hora de la hora. Puertas abren: 20 horas. Entrada libre.

Insurgentes Sur 585, Nápoles, Benito Juárez, CDMX.

4.- De tripas corazón. Exposición

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Laboratorio Arte Alameda (LAA), en colaboración con la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey, presentan De tripas corazón, instalación generativa concebida por Said Dokins, Piedad Martínez, Áurea Ramírez y Enrique García Alcalá, que se inaugura el sábado 23 de agosto a las 12 horas, en el marco de la exposición Inscripciones.

El proyecto propone una exploración inédita de la relación entre cuerpo, mente y emociones mediante retratos audiovisuales que integran visualizaciones y paisajes sonoros generados con datos biológicos y neuronales. Said Dokins detalló que la obra surgió de una residencia artística en el Laboratorio de Arte, Ciencia y Tecnología del Tecnológico de Monterrey, campus Querétaro, con un equipo multidisciplinario de científicos, ingenieros y artistas enfocado en el uso de la ciencia y la tecnología en el arte contemporáneo.

La instalación permanecerá abierta al público hasta el 26 de octubre de 2025, de martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas, en el Laboratorio Arte Alameda (Dr. Mora 7, Centro Histórico).

5.- Música UNAM

10 años del programa radiofónico Testimonio de oídas.

En este concierto de celebración, la soprano Sara Itzel, la saxofonista Arely Rodríguez y el pianista Luis Reyes interpretarán obras de Jean Louis Petit, Ricardo Martínez, Ismael Morales, Dorotea Vejnović, Cathy Berberian y Aurés Moussong.

Auditorio del MUAC: sábado 23 de agosto, 12:00 horas

Música y ceguera

En el primer concierto de esta serie, el pianista español Raúl Thais Antequera ofrecerá un recital con piezas originales de sus álbumes Enûma Elish y Flores de Cristal, entre otras composiciones.

Anfiteatro Simón Bolívar: domingo 24 de agosto, 12:00 horas

6.- Historia cultural del color: ciencia, arte, significados y percepciones a través del tiempo. Exposición

El domingo 24 de agosto será el último día para visitar la exposición Historia cultural del color: ciencia, arte, significados y percepciones a través del tiempo en el Museo Nacional de San Carlos (MNSC) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). La exposición ofrece un recorrido por los significados del color en el arte, desde el siglo XIV hasta mediados del XIX.

Integrada por 77 piezas, la exposición se divide en los núcleos temáticos Parangones colorísticos entre ciencia y arte y De colores naturales, simples o básicos. Reúne obras de museos e instituciones como el Museo Nacional de San Carlos, el Museo Nacional de Arte, el Museo Nacional de Antropología, el Archivo General de la Nación y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Entre los artistas destacan Piero di Cosimo, Lucas Cranach el Viejo, Francisco de Zurbarán, Juan Cordero y Pelegrín Clavé.

El Museo Nacional de San Carlos se localiza en Av. México-Tenochtitlán No. 50, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El horario de visita es de martes a domingo, de 10 a 18 horas.

7.- De animales y otras bestias. Concierto

A través de un viaje musical por obras de Erik Satie (1866-1925) y Maurice Ravel (1875-1937), que invitan a evocar una zoología sugerente y fantástica, la mezzosoprano Gabriela Thierry y el pianista Alberto Cruzprieto ofrecerán el concierto De animales y otras bestias, organizado por la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMO) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Este programa forma parte del ciclo De Francia para el siglo XX y rinde homenaje a ambos compositores: a cien años del fallecimiento de Satie y a 150 años del nacimiento de Ravel, quienes revolucionaron la música de su tiempo con propuestas innovadoras y mundos sonoros complejos y sugerentes.

El concierto iniciará con obras de Erik Satie, pionero de la música moderna. Se interpretará Loudions, ciclo de cinco mélodies (1923) integrado por: Air du rat (Aire de rata), Spleen, La grenouille américaine (La rana americana), Air du poète (Aire de poeta) y Chanson du chat (Canción de gato). Estas piezas, de las últimas que escribió para voz y piano, están inspiradas en poemas de Léon-Paul Fargue, ensayista y escritor vinculado con el dadaísmo, simbolismo y surrealismo, con quien Satie compartió amistad y afinidad estética. Juguetonas, llenas de humor y nostalgia, reflejan el interés del compositor por los animales, recurrentes en su obra.

A continuación, se interpretará Trois mélodies (1916), integrado por La statue de bronze (La estatua de bronce), Daphénéo y Le chapelier (El sombrerero), con poesía de Mimi Godebska, Léon-Paul Fargue y René Chalupt. Estas obras transportan al público a tres ambientes y personajes distintos. La segunda parte estará dedicada a Maurice Ravel, iniciando con Histoires naturelles (1906), cinco retratos fantásticos de animales basados en poemas de Jules Renard. La música refleja y alimenta el ambiente juguetón e irónico de los textos, con piezas como: Le paon (El pavorreal), Le grillon (El grillo), Le cygne (El cisne), Le martin-pêcheur (El martín pescador) y La pintade (La pintada).

El concierto cerrará con Cinq mélodies populaires Grecques (1907), una serie de canciones populares que Ravel recopiló durante un viaje por las islas griegas y adaptó para voz y piano: Chanson de la mariée (Canción de la novia), Là-bas, vers l’église (Allá, hacia la iglesia), ¿Quel galant m’est comparable? (¿Qué galán se me compara?), Chanson des cueilleuses de lentisques (Canción de las recolectoras de lentiscos) y Tout gai! (¡Muy alegre!).

El concierto se llevará a cabo el viernes 22 de agosto a las 18 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

8.- Era un árbol y se convirtió en un bosque. 50 años del Museo Universitario del Chopo. Exposición

El Museo Universitario del Chopo celebra cinco décadas con una exposición crítica que reflexiona sobre su tránsito como espacio de encuentro, creación y resistencia artística. A partir de un ejercicio curatorial colectivo, la muestra recupera algunos contenidos y ejes de pensamiento que han atravesado la historia de este emblemático recinto universitario, mediante la investigación en sus propios acervos, tanto artísticos como documentales, y se complementa con rastros ubicados en otros archivos y colecciones, así como algunas comisiones artísticas. La exposición es parte de un programa conmemorativo que se desarrollará hasta el 7 de diciembre de 2025.

Dónde: Museo Universitario del Chopo. Dr. Enrique González Martínez 10-P. B, Santa María la Ribera, Cuauhtémoc. CDMX

