Fallece Huemanzin Rodríguez, referente del periodismo cultural

Huemanzin Rodríguez, reconocido periodista cultural mexicano, falleció ayer a los 51 años de edad en la ciudad de Rygge, Noruega, donde residía desde hace varios años. La noticia se compartió en sus redes sociales con una fotografía acompañada de un poema de Fernando Pessoa.

“Tan pronto pasa todo cuanto pasa! / ¡Tan joven muere ante los dioses cuanto / muere! ¡Todo es tan poco! / Nada se sabe, todo se imagina. / Circúndate de rosas, ama, bebe, / y calla. El resto es nada”, fueron los versos con los que se acompañó a la fotografía.

Huemanzin Rodríguez fue uno de los reporteros principales de Canal 22, donde realizó importantes coberturas del Festival Internacional Cervantino, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y reportajes culturales en Rusia y China para los Juegos Olímpicos de 2008 y 2014, respectivamente.

TE RECOMENDAMOS: Próximo 23 de agosto Llevan la magia del Studio Ghibli a la música sinfónica

Solidario con sus colegas o jóvenes que incursionaban en el periodismo cultural, Huemanzin Rodríguez fue recordado por su trabajo como reportero.

“El periodismo cultural era su elemento. Curioso por naturaleza, deseoso de conocimiento, no había tema que no le interesara: historia, arte, arqueología, literatura, todos le apasionaban y en todos se clavaba. Casi no había asunto o conversación en la que no compartiera una anécdota, un dato emocionante, divertido. Era querido y respetado. Sus reportajes fueron siempre esperados y celebrados”, recordó Laura Barrera, quien fue su compañera en Noticias 22.

Mientras que José Gordon, con quien también coincidió en Canal 22, recordó las amistades, lecturas, curiosidades y hallazgos que compartieron de manera entrañable. “Además de las pláticas de largas horas que no sabíamos cómo detener, embriagados en la pasión por el conocimiento, la generosidad y la belleza. Eso de alguna manera nunca se va”.

Entre los colegas del periodismo siempre hubo palabras de admiración hacia el trabajo de Huemanzin Rodríguez, desde jóvenes de servicio social a los que les compartía libros y películas o recomendaciones de alguna lectura, hasta quienes destacaban su conocimiento en la literatura, la música o cualquier otro ámbito del arte y la cultura.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas destacó ayer su compromiso con la promoción y difusión de las artes y el cine mexicano. Mientras que la Cineteca Nacional destacó “la sensibilidad que imprimía día a día en su labor frente y detrás de cámara, será recordado por crear un puente de cercanía entre el quehacer cultural y las audiencias”.

Por su parte, CulturaUNAM resaltó: “Hizo del periodismo cultural en televisión una travesía gozosa: supo compartir con el público de México el asombro y la curiosidad del reportero. Con una mirada profunda y reflexiva, llevó por décadas el arte y el pensamiento de diversas latitudes a la pantalla”.