Llevan la magia del Studio Ghibli a la música sinfónica

La magia de las películas que han hecho del Studio Ghibli un referente del cine animado llegará a la música clásica a través de un concierto para piano y orquesta en el que se interpretarán las composiciones de filmes como El increíble castillo vagabundo, Ponyo y el secreto de la sirenita, La princesa Mononoke, Mi vecino Totoro y El viaje de Chihiro.

Temas que son considerados verdaderas obras maestras del compositor Joe Hisaishi y que los asistentes podrán disfrutar, al tiempo que observan en pantallas algunos fragmentos de las famosas cintas dirigidas por Hayao Miyazaki. La cita es mañana en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, a las 17:00 y 20:00 horas.

El Dato: El concierto se enriquecerá con proyecciones en pantalla Led de escenas icónicas de las cintas del famoso Studio Ghibli.

“La primera película que vi fue El viaje de Chihiro; me pareció muy bonita, me gustaron los colores, pero, sobre todo, la música, aunque mi tema favorito es el de El increíble castillo vagabundo, porque está escrito como un vals, tiene mucha influencia japonesa, pero también de compositores occidentales. Me gusta la instrumentación, comienza primero con el violín, luego con la orquesta; se me hace una riqueza sonora muy bonita. Mientras que la música de La princesa Mononoke tiene un aire más misterioso y eso me gusta mucho”, dijo a La Razón la pianista Argentina Durán, quien interpretará las piezas bajo la dirección orquestal de Fernando Martínez Cueto.

La artista compartió que propuso este concierto cuando la productora Seven Waves la invitó a concebir un recital que conjugara la música clásica y lo visual.

La pianista Argentina Durán, en una sesión de fotos. ı Foto: Especial

“Me dijeron que querían un concierto inmersivo, 3D; pensé qué podía quedar muy bien con las proyecciones en la pantalla. Entonces se me ocurrió hacer un concierto de piano con los temas del Studio Ghibli, acompañados con orquesta”, contó la pianista sobre la música que contó con arreglos del compositor Eduardo Florencia.

Argentina Durán, quien se ha caracterizado por llevar la música clásica a las redes sociales, dijo que conjugar los filmes del Studio Ghibli con lo sinfónico es una manera de acercar a otros públicos.

“Es abrirse a un nuevo público que sea fan de las películas, pero no es el que siempre asiste a las salas de concierto. Es fomentar la música sinfónica, que vivan esta experiencia que existe en las salas de conciertos”, expresó la pianista, quien también destacó que este proyecto también sigue su gusto por “innovar, romper esquemas y llegar a otro tipo de espectadores de una manera más atractiva”.

Después de The Sound of Ghibli, Tributo Sinfónico, Argentina Durán no quitará el dedo del renglón, pues ya desea realizar un concierto para piano con música de John Williams.

The Sound of Ghibli, Tributo Sinfónico

Cuándo: 23 de agosto

Dónde: Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli