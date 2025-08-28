Álvaro Díaz: La IA está sirviendo para que la gente no piense

Álvaro Díaz, periodista, titiritero y cocreador de una de las series más famosas de la televisión latinoamericana, 31 minutos, fue uno de los invitados de honor de ayer en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni) de la UNAM, donde ofreció el conversatorio 31 minutos de vida ante una Sala Covarrubias que lucía abarrotada.

Previo a la charla, el productor ofreció una conferencia de prensa donde compartió su visión del impacto que la serie tiene en nuestro país y, de paso, lanzó una crítica frente al uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la cotidianidad.

El productor firmó algunos autógrafos en la feria. Foto›Armando Armenta

El Dato: muchas personas no pudieron entrar a la Sala Covarrubias, pero siguieron la conferencia desde pantallas

“Para lo que está sirviendo (la IA) es para que la gente realmente no piense, no haga absolutamente nada y tenga más tiempo para nada; por lo tanto, hay una escasez de profundidad. Si bien tenemos una herramienta genial para conocer el mundo, que te da universalidad absoluta, te lo va empequeñeciendo, 31 Minutos no sé si tiene una misión, sí agranda el mundo, tú, al ver la serie, sabes que hay más cosas y que las puedes hacer tú y puedes ir por ellas”.

En ese sentido, Díaz consideró que, aunque 31 minutos es un programa que busca meramente el entretenimiento, esto no significa que carezca de contenido. “Para mí la entretención no es vacía, nunca. Para mí el vacío es aburrido. La entretención siempre debe tener algún nivel de contenido y uno de los grandes enemigos de 31 Minutos era precisamente la televisión educativa porque tenía esa obsesión por educar y usar todo espacio que tenía para generar algún mensaje, y por lo tanto, de hábito”, explicó a La Razón.

660 personas lograron ingresar a la conferencia

El titiritero también da vida a Juan Carlos Bodoque, uno de los personajes más entrañables del programa chileno, y aunque luego de 20 años se ha ido acostumbrando a la popularidad, aún se sorprende de la emoción que sigue generando en nuestro país.

“El impacto en México ha sido sorpresivo, como cualquier éxito en la vida, pero sorpresivo también, porque ha generado una especie de comunidad, un impacto distinto al que ocurrió en Chile. Ayer mismo yo tenía mucha curiosidad por conocer los edificios emblemáticos de la UNAM y me sorprendí al encontrarme con murales de Juan Carlos Bodoque, uno en la Facultad de Física, había uno en Ingeniería. Ha generado un impacto en niños y jóvenes que va mucho más allá de lo que uno puede preparar, planificar”, confesó.

El Tip: 31 minutos es una serie de televisión creada por la productora Aplaplac; el primer episodio se estrenó el 15 de marzo de 2003 por la Televisión Nacional de Chile.

Muchas personas no pudieron entrar a la Sala Covarrubias, pero siguieron la conferencia desde pantallas. Foto›Captura de video

El periodista Álvaro Díaz también agradeció la invitación para participar en esta edición de la Filuni, aunque consideró que a las universidades en general les falta modernizarse. “Me encanta la UNAM, la Universidad de Chile, pero tienen que modernizarse, aportar más y ser más visibles. La última vez que vine a México, por ejemplo, fue a una Comic-Con y a mí me parece muy bien que éstas se relacionen con las universidades y a veces no entran, porque la gente que se ha mantenido en cierta regla se incomoda, porque no lo entiende; las cosas que no entiendes te irritan”.

Finalmente, Álvaro Díaz lamentó que actualmente el desprecio por el conocimiento sea muy alto: “La erudición hoy en día es despreciada, cuando es una de las expresiones de amor más grandes que hay: el interés genuino por algo y desarrollarlo sin otro valor que mantenerlo vivo y traspasar ese valor”.

La UNAM informó que unos mil 300 asistentes buscaron ingresar al conversatorio, aunque sólo pudieron entrar 660, por lo que personal de difusión cultural decidió habilitar más salas del Centro Cultural Universitario para seguir la transmisión por medio de pantallas.