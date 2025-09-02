Festival Cultura UNAM apuesta por construir diálogos

Juan Diego Flórez, Alfredo Daza y Ramón Vargas lideran la edición 2025 del Festival Cultura UNAM. El tenor peruano, con una gala que contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Minería, el barítono mexicano recordará a Maurice Ravel en el 150 aniversario de su nacimiento y el último honrará la memoria de la soprano fallecida Lourdes Ambriz e interpretará clásicos del cancionero nacional de Armando Manzanero y Agustín Lara.

“Con Lourdes Ambriz debuté, mi vida artística comenzó con ella. Es una pérdida muy sentida para la comunidad de la ópera”, detalló por Zoom desde Tokio, Japón, el tenor Ramón Vargas.

En la gala del 5 de octubre en la Sala Nezahualcóyotl, deleitará con los Tres sonetos de Petrarca, de Franz Liszt. Además, cantará obras de Armando Manzanero, de quien dijo fue un músico “excepcional que supo representar nuestras emociones”; también canciones poco conocidas de Agustín Lara y de María Grevers.

El Dato: El festival se inaugura con Música Contra el Olvido a Las Islas del campus central de la UNAM con artistas como Emjay.

Juan Diego Flórez ofrecerá una gala el 30 de septiembre en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.

Mientras que Alfredo Daza se presentará el 3 y 5 de octubre con la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Interpretará Canciones de Don Quijote a Dulcinea, de Maurice Ravel, y el aria Credo in un Dio crudel, de Otello.

El festival, que será del 26 de septiembre al 11 de octubre, contará con múltiples colaboraciones, como la versión contemporánea Giselle, las que no volvieron, que alista el Taller Coreográfico de la UNAM, en colaboración con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, y el estreno en México de Breaking the Waves, de Missy Mazzoli, con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM) y el Estudio de Ópera de Bellas Artes, bajo la dirección escénica de Marcelo Lombardero.

80 actividades conforman el festival

“Es un festival que habla del sincretismo, de la necesidad de la unión. Vivimos una época de violencia y confrontación; hemos llegado a sentir que la manera de dialogar natural es la confrontación: estás conmigo o estás contra mí. El arte hace justamente lo contrario”, dijo en conferencia Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM.

Muestra de lo anterior será la participación de Phil Minton, el aclamado cantante y trompetista inglés, quien, además de presentar un conciertos ofrecerá en la Explanada de La Espiga un taller llamado Feral Choir, en el que el público en general podrá explorar las diversas posibilidades sonoras de su voz.