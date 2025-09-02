Galardonan a Amin Maalouf por explorar la memoria y el exilio

Un jurado integrado por Alain Mabanckou (República del Congo), Carmen Alemany (España), Francisco Noa (Mozambique), Jerónimo Pizarro (Colombia), Lucía Melgar (México), Massimo Rizzante (Italia) y Xavi Ayén (España) decidió otorgar, por unanimidad, el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025 al escritor y periodista franco-libanés Amin Maalouf (Beirut, 1949) por “una obra que tiene un peso importante por las fracturas y el mestizaje de nuestros tiempos”.

En su veredicto, los especialistas indicaron que sus libros “tienen un lugar esencial en la literatura contemporánea porque exploran con gran lucidez las fracturas y los mestizajes del mundo moderno”.

Durante el anuncio, el galardonado participó de manera virtual, compartiendo la sorpresa y el orgullo que le produjo recibir este galardón. “Estoy seguro que la identidad que debemos de respetar es la del ser humano. Se puede pensar que es ingenua, pero hoy más que nunca debemos olvidar que pertenecemos a una cultura más amplia”, señaló el autor.

El acta del jurado precisa que las novelas y los ensayos del escritor franco-libanés “exploran la memoria y el exilio, a la vez que rechazan la cerrazón nacionalista o religiosa. Su pensamiento humanista, crítico y generoso ilumina nuestra época atravesada por conflictos entre culturas y memorias y nos recuerda que la esperanza reside en el reconocimiento de nuestras herencias compartidas”.

El escritor alertó sobre los peligros que ve en la actualidad. “Creo que nos espera mucha devastación, pero creo que debemos convencernos de que eventualmente encontraremos la fuerza interior para sobrevivir. Y creo que hay una oleada de humanidad que permitirá superar este período, pero es cierto que este es, probablemente, el periodo más peligroso de la historia”, dijo.

Amin Maalouf es reconocido como una de las figuras más brillantes de las letras francesas contemporáneas con incursiones en la novela, el ensayo y el periodismo. Miembro de la Academia Francesa desde 2011, ha sido galardonado con múltiples premios por su defensa del diálogo intercultural, entre los cuales destacan el Premio Goncourt y el Príncipe de Asturias. Sus textos han sido traducidos a más de 40 idiomas y sobresalen León el Africano, Samarcanda, Los jardines de luz, Orígenes, Identidades asesinas y El naufragio de las civilizaciones, entre otros.

En esta edición el Premio FIL recibió 63 candidaturas. Considerando las coincidencias (algunas instituciones propusieron al mismo autor o autora), el total de escritores a evaluar fue de 48.

Reconocimiento dotado con 150 mil dólares que le será entregado el próximo 30 de noviembre durante la ceremonia inaugural de la 39 Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El año pasado el galardonado fue Mia Couto.