Museo del INBAL, cerrados por paro de trabajadores

Trabajadores sindicalizados entraron en paro ayer y cerraron museos y centros del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), debido a una disputa por la ropa de trabajo que necesitan. Mantendrán suspendidas las labores hasta llegar a un acuerdo, por lo que hoy se mantendrán sin abrir al público. No hay fecha de reapertura, dio a conocer a La Razón Christian Ruiz, de la sección D-III-22 INBAL del Sindicato Nacional de Cultura.

Entre los afectados están el Palacio de Bellas Artes, los museos Nacional de Arte (Munal), el de Arte Moderno (MAM), el Mural Diego Rivera, el Nacional de la Estampa, el Nacional de San Carlos y la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Además del Centro Cultural Santa Teresa, el Laboratorio Arte Alameda y la Torre Prisma.

El cierre de museos y del Palacio de Bellas Artes tomó por sorpresa a estudiantes y turistas que habían planeado su visita y no pudieron ingresar ayer.

El Dato: El 11 de septiembre se tiene programada la inauguración de Lilia Carrillo. Todo es sugerente en el Palacio de Bellas Artes.

“Mi hija venía a realizar una tarea sobre la obra de Jorge González Camarena. Venimos desde el Estadio Azteca. Es difícil, porque no contamos con días para poder venir”, dijo a La Razón la señora Viridiana Cabrera.

En el Museo Nacional de Arte, un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional acudió para realizar una tarea. Los siete jóvenes preguntaron a los trabajadores que se encontraban afuera cuándo estaría abierto el recinto, pero les dijeron que no había fecha.

“Nos mandó un profesor del Politécnico a hacer una tarea. Teníamos que visitar el museo y hacer un reporte al respecto. Pensamos que estaba abierto. Realmente, no sabíamos nada al respecto de lo que pasa. Qué feo que tengan que hacer paro por cualquier tipo de problema que tengan los trabajadores. Sinceramente, lo entiendo, ojalá que se resuelva”, expresó a este diario uno de los estudiantes.

Pancartas afuera del Museo Nacional de Arte, ayer. Fotos›David Patricio›La Razón

De acuerdo con la institución dirigida por Alejandra de la Paz, el paro de labores se debe a que “las representaciones sindicales solicitan que la dotación de ropa de trabajo se realice a través de tarjetas electrónicas para su adquisición directa por los trabajadores, en lugar de la entrega física de las prendas”.

Sin embargo, reconoció que “no es posible cumplir esta demanda, ya que la entrega de ropa física es la única forma autorizada por la norma aplicable”.

La sección D-III-22 INBAL reviró y en un comunicado externó que dicha ropa debió entregarse en 2024.

“El INBAL tiene la obligación de dotar de ropa de trabajo y herramienta a los trabajadores; debe la de 2024 y 2025. Llevamos un poco más de cinco años que se viene entregando tarjeta electrónica; aseguraban que iba a ser igual, pero, de un día para otro, dicen que va a ser ropa física, pero luego tallas equivocadas. Siempre hay inconvenientes”, dijo Christian Ruiz.

Por su parte, una trabajadora sindicalizada que estaba afuera del Munal, externó que no quieren la ropa física porque la que les dan “es de tercera y cuarta calidad”.

No es la primera vez que ocurre algo así; a principios de junio de este año, diversos museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia estuvieron cerrados por falta de seguridad, pues la dependencia había cambiado de empresas.

Ahora, con el paro en el INBAL, está en vilo la inauguración de la muestra Lilia Carrillo. Todo es sugerente en el Palacio de Bellas Artes.