Pedro Baños explora en las potencialidades de la Hispanidad como gestor geopolítico de primer orden

El analista político español Pedro Baños (León, 1960) —especialista en geoestrategia, defensa, seguridad y relaciones internacionales— lanza el volumen Geohispanidad: la potencia hispana en el nuevo orden geopolítico (Editorial Planeta/Ariel, 2025) donde reflexiona sobre las latentes potencialidades de Hispanoamérica en el tablero geopolítico mundial en las mismas conjunciones de Estados Unidos o China.

“La Hispanidad, una civilización que está vinculada por lazos culturales, lingüísticos, políticos e históricos, es, nadie lo puede negar, una potencia latente con factores para ser un gestor de primer orden: comunidad de quinientos millones de personas que entraña una identidad y una mirada hacia el mundo de nexos singulares. En este libro argumento que, a pesar de estar fragmentada, dividida y esquilmada, la Hispanidad aún conserva elementos unificadores como la lengua española y una herencia católica que va más allá de la fe. Es cierto, el presente presenta rupturas; pero, el futuro es promisorio para la hispanidad”, dijo en entrevista con La Razón, Pedro Baños, autor también del discutido libro El dominio mundial. Elementos del poder y claves geopolíticas (2018).

¿Planteamiento de un ‘resucitar’ hispánico? Pienso y me hago algunas preguntas: ¿Y si todas las naciones hispanas formaran un conglomerado? ¿Qué peso demográfico tendrían 500 millones de hispanos? ¿Cuánta incidencia tendría el 7 por ciento del PIB mundial, y el 14 por ciento geográfico del territorio planetario? Pensemos un poco sobre las derivaciones de esas significativas preguntas. En el libro despliego argumentos para advertir que las potencialidades hispánicas en el siglo XXI son desbordantes y habrá que tomarlas en cuenta.

¿Un volumen que es asimismo una reseña histórica de la conformación hispánica? No es propiamente un libro de historia, pero hay una narración que va del descubrimiento de América hasta las independencias de los países hispánicos. En los tres primeros capítulos hago una compilación que inicia con los aztecas, los incas y el pueblo mapuche frente a los avatares de la conquista, hasta el declive del Imperio español y la independencia de la América española.

¿Apología de la España de la conquista? Esa conquista trajo consigo la liberación de muchos pueblos indígenas esclavizados por otras comunidades originarias con prácticas sanguinarias e inhumanas, eso es innegable. El supuesto exterminio perpetrado por unos pocos centenares de españoles que asesinan a millones de indios es ilógico.

¿Y el ‘perdón’ reclamado a España por algunos lideres políticos hispánicos? No descarto los muchos excesos cometidos, pero en función de lo que se ha vivido, los hechos han adquirido otra dimensión. Asiento la redefinición de la mexicanidad, por ejemplo, sin embargo, el ‘perdón’ reclamado me parece contraproducente y trata de desvincular el papel de España en la conformación de la hispanidad.

¿División de los hispanos ante presiones de potencias dominadoras? Sí, así lo creo, es evidente. Sigo afirmando que Estados Unidos y China van a emprender un despliegue estratégico en la apropiación de los recursos naturales de los países hispanos enfrentados a grandes desafíos en la búsqueda de la integración de una Confederación de Estados o un bloque económico y cultural. El futuro se configura en la conformación de una potencia geopolítica de Hispanoamérica, incluso de Iberoamérica con Brasil y la presencia de Portugal: coordenada central de mi libro.

Portada del libro 'Geohispanidad' ı Foto: Especial

Geohispanidad

Autor: Pedro Baños

Género: Ensayo

Editorial: Planeta/Ariel, 2025