Despiden a El Hechicero Hermeto Pascoal

Ha muerto a los 89 años El Hechicero del jazz fusión de Brasil, Hermeto Pascoal (1936-2025). Prolífico compositor, arreglista, productor y multiinstrumentista virtuoso que integró con desbordado imaginario la sonoridad de la música indígena brasileña al jazz en una toma de distancia de la bossa nova de Río de Janeiro o del samba de Salvador.

Exploró en estilos ancestrales y entretejió técnicas del jazz de la improvisación para enriquecer las melodías, alterar las armonías y extender las cadencias hasta el máximo en arreglos de ‘tangencias disonantes’ y provocativas, presentes en su más seductor álbum: Só Não Toca Quem Não Quer (1987). Maestro que sabía suscribir euritmias de objetos insólitos: mago por excelencia, subversivo, raro y genial.

Pascoal es, indiscutiblemente, el más sorprendente de todos los músicos brasileños insertados en el jazz contemporáneo. En 1970 conoce al trompetista Miles Davis, quien lo califica como “el músico más impresionante del mundo”, y graba con él el legendario “Nem Um Talvez”.

Su larga cabellera blanca y su tupida barba producían un sortilegio único en los escenarios: figura icónica que desafió las clasificaciones y etiquetas comerciales. En el fonograma Slaves Mass (1977) patentiza sus singulares concepciones musicales en la experimentación con sonidos extravagantes, como el chillido de un cerdito y los sonidos de juguetes infantiles.

Legado de unos tres mil temas. Acompañó a grandes figuras de la música: Elis Regina, Ron Carter o Raúl de Souza.

Escucho sus discos: me detengo en las prosodias de Chimarrão com rapadura (2006, con Aline Morena), Mundo verde esperança (2003), Eu e eles (1999) y Festa dos deuses (1992). Hermeto Pascoal, El Hechicero de las resonancias musicales, permanecerá en la recordación de los melómanos del mundo.