ADN Noticias cambia imagen y se moderniza

Con el lema “Te hablamos con la verdad”, se presentó el 17 de septiembre ADN Noticias, la renovada central de información de Grupo Salinas, que busca responder a los retos del periodismo en la era digital.

El evento que reunió talento y ejecutivos, fue encabezado por Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, y Luciano Pascoe Rippey, director general de ADN Noticias.

Salinas subrayó que la apuesta es mantener una línea crítica hacia las ideas y no hacia las personas: “Queremos todos los puntos de vista, de todos los colores, y abrir espacios para que todos puedan venir”. En sintonía, Pascoe convocó a seguir “el camino de la verdad, de la libertad y de la pluralidad”, convencido de que esa ruta marcará la diferencia en el periodismo del país.

El Tip: El nuevo foro del canal, cuenta con cinco sets y más de 10 pantallas LED de última generación, para ofrecer una mejor experiencia.

El relanzamiento de la señal no implica cambios en la programación ni en el canal: el 40 continuará como la señal principal, con presencia diaria también en plataformas digitales como @adnnoticiasmx y el portal oficial. El objetivo es mantener a figuras consolidadas del periodismo, e integrar además a una nueva generación de comunicadores que hablen con claridad y sin miedo a que su voz sea callada.

Durante la jornada se entregaron reconocimientos a periodistas emblemáticos: Joaquín López-Dóriga, fue ovacionado por su trayectoria; Mónica Garza, por la defensa de la libertad de expresión; y Mariano Martínez Pérez, por casi dos décadas de excelencia técnica en TV Azteca.

Con esta renovación, ADN Noticias reafirma su compromiso con la pluralidad y el ejercicio crítico, al colocarse como una plataforma que evoluciona sin perder de vista su escencia.