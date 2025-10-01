Y buscan nuevos públicos con Frida y Diego

Con el fin de atraer a nuevos públicos y apostar a la innovación y al cambio, la Met Opera de Nueva York también alista el estreno de El último sueño de Frida y Diego, la segunda ópera en español que se presenta en la importante casa y que, en palabras de su director general, Peter Gelb, quizás sea “la primera producción ambientada en México que se presenta” en el recinto.

“En la ópera, Frida Kahlo se imagina en el más allá, muerta y residiendo en el inframundo. El Día de los Muertos no quiere ver a Diego, porque la maltrató en la vida real, pero se lo encuentra y se reconcilia con él. Luego lo guía de vuelta al inframundo con ella. Es una historia muy poética y hermosa. La música es fantástica”, adelantó Peter Gelb.

La ópera de Gabriela Lena Frank se estrenará el próximo 30 de mayo de 2026 y también contará con una transmisión en el Auditorio Nacional a las 11:00 horas. Tendrá como director musical a Yannick Nézet-Séguin y en la producción a la reconocida dramaturga, bailarina y directora brasileña, Deborah Kolker.

Montaje de la ópera El último sueño de Frida y Diego. ı Foto: Especial

“Lo que más me entusiasma de esta producción es la brillante directora Deborah Kolker. Estamos teniendo más óperas en español en las últimas temporadas”, resaltó Peter Gelb sobre el montaje que contará con la participación de Isabel Leonard (Frida) y Carlos Álvarez (Diego).

El director remarcó que buscan nuevos públicos: “Nuestro público necesita cambiar, porque el de mayor edad, que es muy conservador, ha sido reemplazado. Nos encontramos en una situación en la que necesitamos atraer a amantes de la cultura, de la ópera, que representen la diversidad de NY y del mundo”.