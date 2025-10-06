Diego Vega Solorza celebra 80 años de la Limón Dance Company

El coreógrafo mexicano Diego Vega Solorza siempre sintió una admiración especial por José Limón, pues en su natal Los Mochis, Sinaloa, era imposible pensar que un hombre revolucionara la danza y la masculinidad en la escena. Ahora, con una carrera consolidada, honra el legado del precursor de la danza moderna con Jamelgos, en la que cuestiona los estereotipos de la virilidad y muestra otras maneras posibles de ser hombre.

Una obra que le comisionó la Limón Dance Company para celebrar su 80 aniversario. Será la segunda colaboración que haga un mexicano en la prestigiosa agrupación estadounidense.

“Es una especie de sueño hacer esta colaboración. José Limón es un personaje que me ha acompañado muchísimo, es un referente en muchos sentidos. Era imposible imaginar que una figura mexicana haya podido crear una de las técnicas y de los legados tan revolucionarios, tan potentes en la historia universal, no sólo a nivel local”, compartió en entrevista con La Razón Diego Vega Solorza, quien también es artista visual.

Diego Vega Solorza, en una foto de archivo. ı Foto: García Jáiregui,Diego Vega Solorza y Gabriel Cirio

El Dato: En Jamelgos habrá música en vivo a cargo de una filarmónica. Es una mezcla de electrónica con instrumental. El diseñador de vestuario es mexicanoestadounidense.

El coreógrafo comentó que tener ese referente en un contexto como el suyo, Sinaloa, fue importante. “Vengo de una familia de clase obrera, sin acceso a la educación y al arte, entonces crecer empapado de mucha homofobia, machismo, una idea bastante específica sobre la masculinidad; para mí fue importante tener a José Limón, un hombre que aportaba a la apertura de lo que significaba lo masculino en la escena; era revolucionario”, expresó.

Agregó que en donde creció “la idea de la danza, de un hombre en las artes, es casi nula, mucho menos bailando, entonces para mí era una especie de referente. De hecho, la invitación y el programa de la pieza que voy a crear tiene que ver con la masculinidad”, contó.

En Jamelgos, que se estrenará el próximo 14 de octubre en la Joyce Theater, en Nueva York, Estados Unidos, el coreógrafo aborda otras formas de masculinidad que salen del canon que se ha impuesto en la sociedad. Muestra la fragilidad, no como vulnerabilidad, sino transformada en una potencia distinta.

Bailarines de la Limon Dance Company, durante un ensayo de la coreografía.

“La obra se piensa como un manifiesto. Se llama Jamelgos, porque la imagen me resulta potente; es pensar los cuerpos agotados, que son forzados a la resistencia. Un jamelgo es un caballo flaco que está desgastado, pero en movimiento. Esa figura me permite pensar en una analogía del imaginario colectivo del caballo, el símbolo de fuerza, de belleza, de virilidad. Históricamente, la imagen del hombre ha estado asociada con la potencia, la solidez, la capacidad de imponerse en el espacio con su presencia, tanto física como simbólicamente. Tenemos una idea muy específica de lo que ser hombre significa”, comentó el coreógrafo.

Diego Vega Solorza detalló que en ese ideal de lo masculino está la fuerza y el dominio, por lo cual lo que sale del molde es rechazado o se quiere ocultar.

Bailarines de la Limon Dance Company, durante un ensayo de la coreografía.

“Las personas que se escapan de este esquema son marginadas, son leídas con cierta debilidad, son rechazadas, avergonzadas o se busca corregirlas. Me pareció importante abordar este tema en la actualidad, en un momento de tanto progreso y tan complejo que vivimos en temas políticos y sociales. Es una de las líneas de trabajo que vengo explorando desde hace tiempo”, externó.

Jamelgos hará un entrecruce generacional con dos piezas de José Limón que se presentarán, Chacona y El Emperador Jones, que también abordan la masculinidad. En el caso de Vega Solorza, su propuesta busca que el público pueda imaginar otras masculinidades.

“Es una pieza que se escribe desde la herida, eso que te rompe, pero también del deseo de imaginar otras realidades, otros futuros más posibles. Pienso en los cuerpos que no se ajustan a los modelos hegemónicos, los cuerpos queer, femeninos, racializados, que históricamente han sido leídos como fallos o errores, como si, por no tener cierta fuerza, voz, postura, ademán, gestos, automáticamente estuvieras del lado débil que necesita ser escondido y negado. Quiero que en esta danza se vea la vulnerabilidad, no como debilidad, sino como potencia de otra oportunidad”, dijo.

Bailarines de la Limon Dance Company, durante un ensayo de la coreografía.

UNA INVITACIÓN MUY ESPECIAL. Diego Vega Solorza fue invitado a colaborar con la Limon Dance Company a partir de un reportaje que publicó sobre él el diario The New York Times cuando se convirtió en el primer coreógrafo en ser representado por una galería (Llano) y en presentar su obra en la feria Art Basel Miami Beach. El director artístico de la agrupación, Dante Puleilo, leyó dicha publicación y se interesó por su trabajo.

“Hace dos años me convertí en el primer coreógrafo representado por una galería de arte contemporáneo en el país de manera formal. A partir de eso preparé mi primera presentación en la feria de Miami, Art Basel, bajo la representación de Llano, que se encarga de mi obra. Me hicieron una publicación en The New York Times en la versión online e impresa. Entonces, el director actual de la compañía dio con mi perfil, se puso en contacto conmigo y me hizo la invitación para crear esta obra de celebración de 80 años”, compartió el coreógrafo mexicano.

Diego Vega Solorza ha estado más relacionado con el sector del arte contemporáneo, como las galerías, los museos o el espacio público. Ha construido su carrera lejos de lo institucional. Por eso también considera que es un parteaguas esta colaboración con la Limón Dance Company.