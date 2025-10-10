Nobel de la Paz 2025: Así se le informó a María Corina Machado que obtuvo el galardón | VIDEO

La activista opositora venezolana María Corina Machado fue reconocida el viernes con el Premio Nobel de la Paz 2025.

Puntual como es tradición del Comité del Nobel que designa año a año el máximo galardón a los luchadores por la paz, Jorgen Watne Frydnes, presidente del organismo, apareció frente para pronunciar las palabras que en varias del mundo se esperaban.

“El Premio Nobel de la Paz 2025 recae en una valiente y comprometida defensora de la paz, una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad. El Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado”.

María Corina Machado recibió el premio “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, dijo el presidente del Comité.

En la cuenta oficial de X de los Premios Nobel, compartieron el momento en que María Corina Machado recibe el llamado telefónico en que se le informa del galardón.

María Corina Machado mostró optimismo y agradecimiento “en nombre del pueblo venezolano”, al conocer este viernes la noticia de su galardón.

Durante la conversación, a María Corina Machado se la escucha muy emocionada. “Oh Dios mío”, dice al principio en esta conversación en inglés.

“Oh my god… I have no words.”



Listen to the emotional moment this year’s laureate Maria Corina Machado finds out she has been awarded the Nobel Peace Prize.



Kristian Berg Harpviken, Director of the Norwegian Nobel Institute, shared the news with her directly before it was… pic.twitter.com/OCUpNz752k — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

