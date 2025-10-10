Premian las letras distópicas de László Krasznahorkai

László Krasznahorkai (Gyula, 1954) fue elegido ayer jueves por la Academia Sueca como el Premio Nobel de Literatura 2025 “por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”. Krasznahorkai, de 71 años, es reconocido como una de las voces europeas más vigorosas, y alcanzó reconocimiento internacional con la novela Tango satánico (1985), la cual está disponible en castellano publicada por la Editorial Acantilado con sede en Barcelona, España.

Tango satánico 2017 │ Fábula apocalíptica sobre un pueblo desolado donde la esperanza y la manipulación se confunden. ı Foto: Especial

El autor galardonado con el reconocimiento más célebre de la literatura universal ha conformado un cosmos sugestivo y muy personal que la crítica especializada lo relaciona con Franz Kafka (“Kafka es mi héroe literario”, ha dicho Krasznahorkai), Nikolái Gógol, Samuel Beckett o Thomas Bernhard. Pasajes desolados, pavorosos, grotescos y paradójicos caracterizan las franjas de su discurso narrativo: búsqueda de la belleza en diálogo con la divinidad. Entrar a sus libros es como dejarse llevar por una enigmática y excesiva cadencia tejida con los hilos de un imaginario de proverbial misterio poético.

Melancolía de la resistencia 2001 │ Novela sobre el colapso moral y social de una comunidad húngara ante lo absurdo. ı Foto: Especial

El Tip: Krasznahorkai asistió a la FIL Guadalajara 2024, donde participó en la Cátedra Julio Cortázar, narrando un fragmento de sus textos.

Licenciado en Derecho y especialista en Educación para adultos e idioma húngaro, recorrió durante años todo el territorio de Hungría en el ejercicio de diversas profesiones en comunidades de provincias. En español se consiguen, editadas por el sello Acantilado, Melancolía de la resistencia (2001), Al Norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río (2005), Guerra y guerra (2009), Ha llegado Isaías (2009), Y Seiobo descendió a la Tierra (2015), Relaciones misericordiosas (2023) y El barón Wenckheim vuelve a casa (2024).

Guerra y guerra 2009 │ Un archivero obsesionado con preservar un manuscrito descubre la fragilidad del conocimiento. ı Foto: Especial

La aparición en 1985 de Tango satánico (fábula paródica y cáustica que aborda las alternativas de la ilusión y el precio de las promesas) fue determinante en el reconocimiento internacional de su trabajo: traducida al español en 2017, logró despertar el interés por su obra en el ámbito hispánico. Debut literario, que muchos críticos califican como de ficción visionaria. La historia dibuja a un grupo de personajes que viven en aberrante soledad en una comunidad rural, donde un hombre profesa una secreta potestad sobre los habitantes.

La inserción de la palabra tango tiene que ver con la ordenación de la novela en capítulos que siguen la coreografía del baile de esa conformidad musical: ‘seis hacia adelante y seis hacia atrás’. Asimismo, se acentúa por presentar capítulos compuestos por un solo parágrafo sin cortes ni interrupciones.

El barón Wenckheim vuelve a casa 2024 │ Retorno tragicómico de un aristócrata a su pueblo natal; sátira de la redención y los excesos. ı Foto: Especial

Guionista de cine en colaboración con el laureado director Béla Tarr, la versión cinematográfica de esta novela se ha convertido en una película de culto, considerada como un clásico contemporáneo. En 2004 recibió del Gobierno húngaro el Premio Kossuth (el más acreditado de su país) por trayectoria; en 2015, el Man Booker International; en 2021, el Premio Austriaco de Literatura Europea y en 2024, el prestigiado Premio Formentor de las Letras.

La Academia Sueca proclama en un comunicado que László Krasznahorkai — segundo autor húngaro en ganar el Nobel de Literatura tras Imre Kertész (2002) — es un “gran escritor épico en la tradición centroeuropea que va desde Franz Kafka hasta Thomas Bernhard y que se caracteriza por el absurdo y los excesos grotescos”. También enfatiza en que “ha recurrido a las tradiciones orientales en busca de un estilo más contemplativo y de un tono mesurado” en la bifurcación de piezas narrativas que evocan las exaltaciones que lo marcaron en sus viajes a Japón y China.

Por ejemplo, en Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río (2003): exploración en los frisos de un vergel secreto, la Academia Sueca la considera “una historia misteriosa con potentes pasajes líricos que se desarrolla al sureste de Kioto”; recurrencia al encadenamiento del Fibonacci en sugestiva relación con los roles de la belleza y la creación artística en espacios donde lo transitorio y lo insustancial se imponen. Después publica La melancolía de la resistencia, que retrata otra de las grandes temáticas de su obra: la mirada crítica a las arbitrariedades del régimen comunista que gobernó su país durante más de 40 años.

Fue la escritora estadounidense Susan Sontag, quien describió en los años 90 a Krasznahorkai como un “maestro del apocalipsis”: derrotero insistente de su trabajo narrativo. “Sólo quería escribir un libro, no quería ser escritor, lo que no quería era ser nadie”, declaró Krasznahorkai a la emisora Radio de Suecia. “Años después de publicar mi primera novela, sentí que no era perfecta, quería mejorar mi estilo, por lo que decidí escribir otro libro, proceso que he estado repitiendo de forma sucesiva”, concluyó.

