Asistencia fuera de Guanajuato rescata al FIC

En los últimos años, la asistencia al Festival Internacional Cervantino había ido a la baja y en esta edición registra apenas un raquítico aumento de 25 mil personas más, contando no sólo a Guanajuato capital, sino otros municipios que forman parte del circuito del encuentro. Este año el número preliminar fue de 330 mil personas en todos los eventos realizados en la ciudad y fuera de ésta. En 2024 fue de 305 mil 404 en la metrópoli y sedes alternas, de acuerdo con la información proporcionada ayer por el Gobierno del estado y la dirección de difusión y relaciones públicas del FIC.

“Este 2025, el festival registró una asistencia preliminar de 330 mil personas en todos los eventos realizados tanto en Guanajuato capital como en otros municipios, lo que representa un incremento de 79 por ciento respecto a 2024”, se informó en el comunicado.

El Dato: Durante el festival hubo 163 faltas administrativas, según la comisaría de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado.

Aunque se mencionó que hubo un incremento, no fue de 79 por ciento, pues la asistencia total a eventos en la capital y otros municipios en 2024 fue de 305 mil 404 personas, según cifras proporcionadas ayer a La Razón.

En Guanajuato capital, la afluencia en los 19 recintos fue de 207 mil 80 personas, según el reporte.

Por otra parte, se dio a conocer que la derrama económica estimada alcanzó los 442.4 millones de pesos, 190.4 millones más que el año anterior. Llegaron más de 69 mil turistas en hoteles, lo que representó un incremento de 16 por ciento respecto al 2024, cuando hubo 56 mil.

Sin embargo, la percepción de los habitantes de la capital es que el Cervantino no ha logrado despuntar en los últimos años. “El festival ya perdió la chispa; cuando estaba muy chico, recuerdo que había eventos en Los Pastitos casi todas las semanas. Intentaban que llegara más gente, pero ya cada año ha sido menos. Ahora el plus es el Día de Muertos”, dijo a este diario Alan Aguilar.

Mientras que Óscar Axel comentó: “No he visto que haya tanto extranjero como lo había antes. Los eventos siento que ya han bajado un poco más de calidad, ya no hacen tantos como antes”. En ese mismo sentido opinan boleros, locatarios, vendedores ambulantes y taxistas.