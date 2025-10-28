Laura Restrepo: La época actual demanda una literatura proactiva

Laura Restrepo (Bogotá, Colombia, 1950) —Premio Alfaguara 2004 por Delirio — publica Soy la daga y soy la herida (Alfaguara, 2025), donde presenta al verdugo Misericordia Dagger: una suerte de ‘daga humana’ despiadada que no conoce la compasión. Un personaje que necesita ver la sangre en la práctica de cortacabezas implacable: experto en golpes terminales tan precisos que no requieren la estocada final para sacrificar al condenado. Misericordia es un inmisericorde indestructible, sobrio y decidido. La autora pone al lector frente a una criatura capaz de contar sus propias contradicciones y vicisitudes.

Un tono noir con trazos de ironía caricaturesca en que el habla popular (“el que la hace la paga”) y estribillos musicales (“llora como la llorona loca”, “Tengo una muñeca vestida de azul, zapaticos blancos, delantal de tul”...) dialogan con compases sosegados de una cadencia juguetona. Irrumpe el deseo: Dagger se enamora de una sirena campeona de natación de 17 años, nieta de su próxima víctima, a quien deberá cortarle la cabeza. ¿Conseguirá el siniestro verdugo consumar su obligación con ese dardo de Eros espoleándole el corazón?

“Las circunstancias del mundo de hoy no son las mismas de hace uno, dos o tres años. La época actual demanda una literatura provocativa, cuestionadora, que inste e inquiera en asuntos tan aciagos como el genocidio. No pude entrar a Gaza, lugar donde se usaron armas biológicas y se mató de hambre a niños con el asentimiento de gobiernos poderosos. De ahí nace esta novela en mi propósito de mostrar a un protervo como Misericordia Dagger lleno de vacilaciones y que incluso bosqueja la posibilidad de desobedecer al mandato divino. Presento a un dios cruel, Abismo, quien le da órdenes a Misericordia Dagger: verdugo sistemático, severo. He querido hacer una alegoría de nuestros tiempos”, dijo en entrevista con La Razón Laura Restrepo.

¿Una farsa sobre el poder? Sí, una tragicomedia de los mecanismos del poder en una presentación figurada de los malhechores y autócratas que encabezan algunos gobiernos. Apelo a los cómics con ciertas franjas de la novela gráfica. Ambientación mitológica en la figura de un Dios y de un personaje como Misericordia Dagger: verdugo del estilo de la Revolución francesa. Para afrontar este espanto es necesario construir fábulas populares que sean un medio para señalarlos. Escribí algunos artículos denunciando el genocidio, pero me urgía llevarlo a la ficción, así es como surge Soy la daga y soy la herida: novela discordante en el título: muestra de las dos caras de la vacilación de Misericordia Dagger.

¿El amor como un paliativo en contra del horror? Misericordia Dagger cambia de actitud cuando siente amor por una joven. Me han dicho que en realidad escribí una novela de amor. Él, que es tan estricto en el cumplimiento de las órdenes de Abismo, recula cuando conoce a la joven Dix.

¿Presentación de un ‘cortacabezas ilustrado’? Sí, lo es. Misericordia Dagger es un personaje cercano a El hombre rebelde de Camus. Además, sabe que también puede ser ejecutado. Él ejecuta en nombre de la razón y es consciente de que el sueño de la razón produce monstruos. Cuando la razón se adormece aparecen visiones espectrales, ofuscaciones y seres monstruosos emergidos de la tenebrosidad.

¿Relato estructurado en niveles simbólicos? Exploro zonas oníricas, surrealistas y alucinantes a través de personajes que habitan el reino de la muerte.

¿Novela abrumadora y divertida? Hay pasajes en ella angustiosos que, sin embargo, se suavizan gracias al poder del humor. Quiero, sobre todo, inquietar al lector en la presentación de un cosmos paradójico y fantasmagórico, violento y enigmático, mítico y paródico.

Soy la daga y soy la herida

Autora: Laura Restrepo

Género: Novela

Editorial: Alfaguara, 2025