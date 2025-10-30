JazzBook no se detiene, pese a clausura de El Convite

› Por

carlos.baro@razon.com.mx

La edición número 13 del Festival

JazzBook no se detiene pese a la clausura del centro cultural El Convite, organizador del encuentro. Se preparan durante los miércoles del mes de noviembre cuatro conciertos protagonizados por percusionistas de jazz latino/afrocaribeño y lecturas de textos poéticos de autoras mexicanas bajo el rótulo Irrupción Poética.

“El Festival JazzBook no se detiene a pesar de los inconvenientes de la clausura de nuestra sede, y nos da gusto informar que hemos estructurado un programa con grandes percusionistas mexicanos, quienes interpretarán temas de latin jazz, afrocubano, son y boleros complementados con lectura de poemas de autoras mexicanas.

“Seguimos en nuestro empeño de divulgar el jazz en complicidad con la literatura, esta vez en las concordias de manifestaciones líricas de voces femeninas”, expresó ayer en conferencia de prensa Alberto Aguilar, director y fundador del JazzBook, que se realiza en colaboración con el Fondo de Cultura Económica (FCE).

En medio de la exigencia de la renuncia del director del FCE, Paco Ignacio Taibo II, por lo expresado al presentar 25 para el 25, en esta edición los poemas que se leerán son de mujeres.

Los gestores culturales Jacaranda Correa, Hernán Bravo Varela, Nora Huerta y Marissa Saavedra darán lectura de textos de las poetas Elsa Cross, Myriam Moscona, Pura López Colomé, Tedis López Mills, Sara Uribe, Elisa Díaz Castelo, Coral Bracho, Isabel Quiñones, Enriqueta Ochoa, Isabel Freire y Concha Urquiza, acompañados de las percusiones latinas (tumbadoras, timbales, güiros, maracas, claves, bongoes...).

Inician las presentaciones el próximo 5 de noviembre (Luisito Gómez y su Ensamble afrocaribeño), en la Librería Rosario Castellanos; y continúan el 12 de noviembre (Armando Cruz, percusiones), en la Librería Octavio Paz; 19 de noviembre (Carlos El Popis Tovar, percusión y voz), en el Centro Cultural Elena Garro; 26 de noviembre (Miguelito Cruz, congas, timbal, claves, chequeré, campana), en la librería Tina Modotti del Museo Vivo del Muralismo.

Irrupción Poética. 13 edición del Jazzbook

Dónde: Librerías del FCE

Cuándo: 5, 12, 19 y 26 de noviembre

Horario: 19:00 horas. Entrada libre