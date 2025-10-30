La soprano Nadine Sierra presentará un recital en la sala principal del Palacio de Bellas Artes

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, presentan el recital de la soprano estadounidense Nadine Sierra, quien se ofrecerá una única función el lunes 3 de noviembre, a las 20 horas, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

En esta presentación, la intérprete mostrará la belleza de su voz y su impecable técnica en un programa que incluye arias de ópera de Mozart, Verdi, Gounod, Puccini, Donizetti y Bellini, así como obras de compositores como Gershwin, Ponce y Villa-Lobos. Estará acompañada por el pianista cubano Ángel Rodríguez, radicado en México.

El programa incluirá, en su primera parte, piezas como “Ah, je veux vivre” de la ópera Romeo y Julieta, de Charles Gounod; “Chi il bel sogno di Doretta” de la ópera La rondine, de Giacomo Puccini; “Quel guardo il cavaliere…Quel So anch’io la virtù magica” de la ópera Don Pasquale, de Gaetano Donizetti; “Giunse alfin il momento…Deh vieni non tardar” de Las bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart; y “È strano…Ah, fors’è lui…Sempre libera” de La traviata, de Giuseppe Verdi.

En la segunda parte, la soprano interpretará temas como “Me llaman la primorosa” de la zarzuela El barbero de Sevilla, de Gerónimo Giménez; Melodia sentimental, de Heitor Villa-Lobos; “Summertime” de la ópera Porgy and Bess, de George Gershwin; “I Could Have Danced All Night” del musical My Fair Lady, de Frederick Loewe; Estrellita, de Manuel M. Ponce; y Engehno novo!, de Ernani Braga.

Por su parte, Ángel Rodríguez interpretará dos piezas para piano solo: “Casta diva”, de la ópera Norma, de Vincenzo Bellini, y Alfonsina y el mar, de Ariel Ramírez (Argentina, 1921-2010).

Ganadora del Premio Richard Tucker (2017) y del Premio Beverly Sills del Metropolitan Opera (2018), Nadine Sierra ha interpretado roles protagónicos en los principales escenarios del mundo, entre ellos el Metropolitan Opera, el Teatro alla Scala, la Ópera de París y la Staatsoper de Berlín.

Ha grabado dos álbumes aclamados por la crítica: There’s a Place for Us (2018), una reflexión sobre la unidad y la inclusión, y Made for Opera (2022), con selecciones de los roles que han marcado su trayectoria.

Durante la temporada pasada, debutó en la Royal Opera House de Londres como Adina en El elíxir de amor, y se ha presentado en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona interpretando a Violetta en La traviata, Amina en La sonnambula y María en West Side Story, esta última bajo la dirección de Gustavo Dudamel. Además, participó en la gira del 30 aniversario de Andrea Bocelli por Europa y América del Norte.

El pianista Ángel Rodríguez ha acompañado a figuras de la lírica internacional como Ramón Vargas, Rolando Villazón, Javier Camarena, Nathalie Manfrino, Fernando de la Mora, Kate Lindsey, Rosario Andrade, María Katzarava, Carlos Almaguer y Dario Solari, entre otros, en recintos de Europa, Asia y América.

Su producción fonográfica incluye dos discos con el tenor Javier Camarena y uno con la mezzosoprano María Luisa Tamez, recientemente reconocida con la Medalla Bellas Artes 2025 en el área de Música.

Los boletos para la función pueden adquirirse en las taquillas del Palacio de Bellas Artes o a través de Ticketmaster.

