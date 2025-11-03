Última misa de Mozart en una danza de pérdidas colectivas

Hace casi 234 años, un mensajero llegó a la puerta de Mozart para encargarle una misa de Réquiem, que comenzó a componer, al tiempo que su salud se deterioraba. Incluso llegó a decir a un amigo que estaba escribiendo su “propia música fúnebre”, lo cual se cumplió, ya que falleció sin poder completar la obra que terminaron sus discípulos y ahora es una de las piezas fundamentales de su repertorio. Esta composición ahora se transforma en una danza que evoca las pérdidas colectivas por las guerras y la enfermedad, al tiempo que emula los lienzos del Bosco, Brueghel y Rodin.

Se trata del montaje Réquiem de Mozart, bajo la dirección y coreografía de Rodrigo González, codirector de La Infinita Compañía, quien mediante la música del célebre compositor traerá al público una reflexión sobre la vida y la muerte, además de las pérdidas colectivas.

El dispositivo escénico se transforma en el montaje ı Foto: La Infinita Compañía

El Dato: El coreógrafo ha unido la música clásica con la danza, como en El triunfo de la vida con la Sinfonía No. 1, de Brahms, o con su obra Las cuatro estaciones.

“Era muy importante hablar de la humanidad, de la muerte, de la vida, de estas pérdidas masivas, tras la enfermedad y la guerra que ha tenido la humanidad últimamente. No sólo es una pieza que busca reflejar el dolor de la pérdida, sino también la paz del desapego, el agradecimiento de la vida, de la gente que ha pasado por nuestras vidas y que ha sido maravillosa, el agradecimiento de la propia transformación, transmutación y muerte cotidiana que vamos viviendo cada día”, explicó en entrevista con La Razón el coreógrafo Rodrigo González sobre la obra que se estrenará el 15 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes.

Para esta coreografía tomó el riesgo de contar con un elenco de 40 bailarines, algo poco usual en la danza por temas presupuestales. Con los intérpretes llevará al público a un viaje emocional en el que las formas cúbicas serán cruciales.

“Son, por un lado, unos tablones, que pueden ser una caja, una cripta, un portal, un muro, una ventana, una puerta. Resignificamos mucho este elemento, una gran caja que puede ser desde un sepulcro hasta la casa del cuerpo. Todo es muy cúbico, haciendo referencia a los cuatro elementos: la vida material, lo tangible, lo que conocemos y que luego se desprenderá para entrar al mundo de lo inmaterial.

“Los cubos que son plataformas móviles van formando distintas estructuras que van llevando al espectador por momentos que evocan ciertos simbolismos y signos, cosmovisiones de distintas culturas”, detalló.

En la coreografía, aceptó, hay un riesgo físico importante para los intérpretes, quienes “ponen la vida en riesgo en cada escena. Es un riesgo controlado, pero es hermoso verlos en ese filo de la vida que apenas nos sostiene y que a la vez es muy fuerte”.

En esta “misa de Mozart dancística”, Rodrigo González también aludirá a las pinturas del Renacimiento.

“Son como cuadros tomando vida, óleos del Bosco, de Brueghel. Podemos ver desde La puerta del infierno de Rodin hasta obras de Rubens. Hay una influencia importante del cine, del teatro. Está nutrida incluso de la arquitectura, la instalación, el performance”, compartió.

Se tomó la libertad de elegir a un grupo de bailarines diverso, desde estudiantes hasta figuras de la danza como Tania Pérez Salas.

“No solamente los van a ver moverse increíble, sino que conectarán con las emociones que los hacen moverse de esa manera. Tenemos una diversidad de bailarines, hay chicos que todavía están en la escuela de danza, otros que van empezando su carrera, otros con trayectorias muy consolidadas como Tania Pérez Salas y Monserrat Pairó”, dijo.

Rodrigo González compartió que quería representar la diversidad en la humanidad. “Es una variedad de corporalidades, de lenguajes que habla de la diversidad en la humanidad, que la voz de cada uno es más importante que todos tengamos la misma, nos movamos igual y pensemos lo mismo”, comentó Rodrigo González, quien con Réquiem de Mozart celebra 20 años de trayectoria.

La cita es el 15 de noviembre a las 20:00 horas y el 6 de diciembre a las 17:00 y 20:00 horas.

Réquiem de Mozart

Cuándo: 15 de noviembre (20:00 horas) y 6 de diciembre (17:00 y 20:00 horas)

Dónde: Sala Principal del Palacio de Bellas Artes

Localidades: Luneta 1 $900, Luneta 2 $800, Anfiteatro bajo $700, Anfiteatro alto $650, Galería $300