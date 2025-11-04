Una obra que transita por retumbos de la memoria

En su más reciente libro hace un recorrido por sus boleros, intérpretes y compositores predilectos; rememora sus andanzas musicales en espacios domésticos y públicos.

Ha ganado el Premio Cervantes 2025 el narrador, académico, crítico literario, editor y ensayista Gonzalo Celorio (1948, Ciudad de México) por una obra que “conjuga una lucidez crítica que explora la identidad sentimental y la pérdida”, suscribe el jurado. Sí, las preocupaciones temáticas del autor de México, ciudad de papel transitan por retumbos de la memoria (“novelas memoriosas”, según él), la nostalgia, el acto de la escritura y una dilucidación crítica de los factores determinantes de la cultura hispánica.

El transcurrir como un testimonio de celebraciones. Me detengo en algunos de sus libros. Amor propio (1992): recreación de una vida asentada en utopías y en pasiones que se desmoronan. El gozo de la vida y los límites de sus ceremonias. El viaje sedentario (1994): cuaderno de varia invención: del escritorio a las calles de Mixcoac, de las cantinas a las plazas... Desborde de emociones en una prosa de música columpiada en la añoranza. Y retiemble en sus centros la tierra (1999): nostalgia redundada en el desolado paisaje interior de un personaje entrañable. Tres lindas cubanas (2006): arraigos y exilios, vestigios y quietudes. Una crónica habanera de adioses y encuentros. Tributo literario a Lezama Lima, Eliseo Diego, Dulce María Loynaz, Carpentier.

Gonzalo Celorio despliega un fervoroso amor a las franjas de la literatura hispana manifestado en Ensayo de contraconquista (2001): glosario de la narrativa cubana en exégesis de la obra de Carpentier, Cabrera Infante, Eliseo Alberto. Apuntes sobre el Barroco y el Neobarroco, la poligrafía en Hispanoamérica (Alfonso Reyes, Borges), influjos de Cortázar, aproximaciones a la literatura fantástica, dos novelas de Carlos Fuentes, tres poetas mexicanos (López Velarde, Villaurrutia, Pellicer), amistades entrañables (Bonifaz Nuño, Sergio Fernández, Edmundo O’Gorman).

Tres esenciales: El metal y la escoria (2014): biografía, autobiografía, crónica histórica, remembranzas familiares. Destierros, encuentros y despedidas, éxodos (España, Cuba, México, Estados Unidos...). Indagación sobre el silencio de la familia paterna donde los hermanos malgastan una fortuna en prostíbulos, alcohol y vicios. Curiosidad por develar los itinerarios del progenitor. Los apóstatas (2020): la historia de sus hermanos: Miguel y Eduardo, dos seres que conllevaron la vocación religiosa hasta abandonarla para tomar rutas diferentes en la vida: el primero rescinde en una ofuscación por lo diabólico; el segundo se incorpora a la lucha contra la dictadura de Somoza en Nicaragua. Mentideros de la memoria (2022): frondas que brotan de forma torrencial de los asideros de la memoria. Del profuso Arreola al entrañable Cortázar, con paradas en Rulfo, Eliseo Diego, Dulce María Loynaz, Carlos Fuentes, García Márquez, Monterroso, Luis Rius, Sergio Galindo y Bryce Echenique, entre otras figuras del universo literario y político de Latinoamérica.

De pronta aparición en librerías: Ese montón de espejos rotos (2025): memorias en las que ahonda en su vocación literaria, formación intelectual y trabajo académico. “Este libro amontona recuerdos dispersos que son reflejos de algunos tramos de mi vida. Y sólo reflejos, porque el lenguaje, ineludible y paradójicamente, distorsiona lo que se propone retener en la memoria, más aún si aquello que intenta preservar ocurrió en tiempos remotos. Pero de ninguna manera he pretendido hacer una autobiografía; si acaso, apenas registrar ciertos aspectos significativos de mi vida”, ha suscrito Gonzalo Celorio.