Presupuesto para Cultura sin incremento e insuficiente: expertos

Aun con la reasignación de mil 985 millones 500 mil pesos para el Ramo 48, Cultura, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, el sector no tendrá ningún incremento. Finalmente, ejercerá 15 mil 82 millones 889 mil 146 pesos, casi lo mismo que recibió en 2025 (15 mil 81 millones 496 mil 999), aunque sin considerar la inflación que se prevé para el siguiente año de 3.8 por ciento. Por tal motivo, expertos consultados por La Razón afirman que los recursos son insuficientes y están muy por debajo de las recomendaciones del uno por ciento del total del PEF.

“Queda prácticamente en los mismos números que el año pasado. Eso sin contar el porcentaje que pudiera resultar aplicable para la inflación que se menciona, que es alrededor de 3.5 por ciento. Estamos muy abajo de este mito urbano del uno por ciento y a una tercera parte de lo que se logró alcanzar alrededor de 2012 y 2013, que fue .47 por ciento respecto del total del Presupuesto de la Federación”, dijo Carlos Villaseñor Anaya, especialista en políticas culturales.

El Dato: El director del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, comentó en el mes de septiembre que el instituto requeriría de entre 6.5 y siete mil millones de pesos.

Aunque se evitó una disminución del presupuesto para Cultura de 16 por ciento, Eduardo Cruz Vázquez, analista del sector cultural y fundador del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (Grecu), señaló que no es ningún mérito esta reasignación, pues de nuevo no se tomaron en cuenta las propuestas de diversas iniciativas.

TE RECOMENDAMOS: Entrevista con Cherien Dabis Lo que queda de ti retrata la ocupación israelí en Palestina

“Nuevamente se confirma que somos las organizaciones de la sociedad civil, los especialistas y los académicos, los que más nos preocupamos por tratar de llevar elementos al Congreso para que cambien sus determinaciones y las formas en que la Presidencia suele presentar la propuesta de Presupuesto de Egresos”, dijo el experto.

Al no ser tomados en cuenta, comentó que “en términos generales volvimos a perder, porque al final, todas estas iniciativas ni siquiera fueron acompañadas en el sentido más básico por la autoridad, en este caso por la cabeza del sector, que es la secretaria de Cultura Claudia Curiel”, comentó Cruz Vázquez.

13 mil 97 millones 389 mil 146 era la propuesta en el PPEF

El analista dijo que en dicho aumento “no hay ninguna gracia ni es ningún logro de la Presidenta (Claudia Sheinbaum) o la secretaria de Cultura. Simplemente se aplicó un criterio básico, en el cual esa reposición era necesaria, porque si no los problemas iban a ser mayores”.

En la reasignación aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación ayer, los recursos se distribuirán entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), de acuerdo con la reserva en lo particular del Ramo 48.

Al INAH se le agregaron 938 millones de pesos para servicios de protección y conservación del patrimonio cultural, con lo cual ahora contará con 5 mil 551 millones 415 mil 60 pesos. Mientras que el INBAL recibirá 985.5 millones de pesos más para servicios educativos, culturales y artísticos, por lo que en total tendrá 4 mil 928 millones 530 mil 411.

El Tip: En una carta publicada en la plataforma change.org, artistas expresaron su rechazo al recorte para el sector cultura.

Por su parte, el Imcine obtuvo 62 millones más, por lo que tendrá un presupuesto total de 391.4 mdp.

Estos incrementos, para los especialistas sólo son paliativos. “Los prácticamente mil millones no son suficientes para cubrir las necesidades que tiene el INAH en términos de investigación, de conservación, de restauración; en los museos hacen falta bienes y servicios. Esto finalmente permite que no sea tan grave la carencia.

“La única ventaja que veo es que se convierta en el piso del año que entra, porque, lamentablemente, el instituto no ha tenido demasiadas variaciones. Si bien sí ha tenido reasignaciones, han estado etiquetadas a tareas específicas como las obras del Tren Maya”, dijo Carlos Villaseñor Anaya.

El experto también señaló que en el INAH hay muchas necesidades, entre ellas, “la renovación de la planta de investigación, ya la edad de los investigadores permitiría que se jubilaran muchos de ellos, pero por la carencia de fondos para las jubilaciones, esto no ha sido posible.Todavía está pendiente la regularización de trabajadores en el Capítulo 3000”.

Por su parte, Eduardo Cruz Vázquez externó: “Simplemente es un recurso que va a ayudar a hacer las cosas menos difíciles de lo que van a ser en términos del gasto programable y de los compromisos que se tienen que llevar adelante”.

Ambos expertos también externaron su preocupación por las nuevas direcciones que se agregaron en el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, entre ellas, la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, encabezada por Diego Prieto. En el Presupuesto de Egresos no se sabe qué ocurrirá con éstas y cómo tendrán asignados sus recursos.

“Lo último que me parece también muy importante y muy grave es que el reglamento llegó en julio y el cierre de cambios de estructuras programáticas se cerró en junio. La asignación presupuestal para el año 2026 va a seguir girando sobre la vieja estructura de la Secretaría.

“No estaría considerada la dirección que está a cargo de Diego Prieto. No sé si van a hacer algo para enmendarlo o simplemente se van a hacer de la vista gorda y van a estar haciendo maromas operativamente para manejar el presupuesto y poder darle responsabilidades y dinero al área de Diego Prieto”, dijo el analista Eduardo Cruz Vázquez.

Los aumentos ı Foto: Especial