Piden más recursos para sector Cultura

Organizaciones exigieron ayer mayor presupuesto para el sector Cultura y alertaron que los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 para el Ramo 48 son insuficientes. Se tendrán 15 mil 82 millones de pesos, que en términos reales significan una reducción de 4.57 por ciento, con todo y la reasignación de mil 985 millones que aprobó la Cámara de Diputados.

“Expresamos nuestra profunda preocupación ante esta insuficiencia presupuestaria, que limita el sostenimiento de las políticas, programas e instituciones culturales del país. Este ajuste compromete la capacidad del Estado para garantizar el acceso, la participación y la creación cultural en condiciones de igualdad, afectando a las comunidades, personas creadoras, gestoras y trabajadoras culturales en todo el territorio”, señalaron.

El documento fue firmado por el Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte en México (Moccam), la Red Espacios Culturales Independientes Organizados de la CDMX (RECIO), el Congreso Nacional de Teatro México, el Colegio de Productores de Teatro y el Grupo de Reflexión Sobre Economía y Cultura (Grecu), entre otros más.

En la misiva que compartieron en redes sociales también alertaron sobre las “inconsistencias jurídicas y administrativas” para la aplicación del presupuesto, ya que no corresponden al nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura. Pidieron resolverlo “a la brevedad”.

Asimismo, externaron la necesidad de “avanzar hacia una redistribución justa, equitativa y descentralizada del gasto público”. Además de que se “debe trazar una ruta progresiva y clara para destinar al menos el uno por ciento del gasto público total a la cultura —poco más de 100 mil millones de pesos—”.