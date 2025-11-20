Paquito D´Rivera: Conservo el mismo entusiasmo y curiosidad

El saxofonista (alto, tenor y soprano), clarinetista, compositor, arreglista y director de orquesta cubano-estadounidense Paquito D’Rivera (La Habana, 1948) afirma en entrevista con La Razón que a sus 76 años sigue siendo el mismo que a los seis años aprendía con su padre: “Conservo el mismo entusiasmo y curiosidad, me apasiona la conexión con el público: cada nota que interpreto la proyecto con total entrega. Pongo todo mi imaginario en el propósito en mantener viva la fuerza de la música en un enlace de lo popular, el jazz y lo clásico”.

El ganador de 16 Premios Grammy se presentará el próximo domingo en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM, acompañado por su quinteto completado por Alex Brown (piano), Oscar Stagnaro (bajo), Mark Walker (batería), Diego Urcola (trompeta y trombón) y Miguel Cruz (percusión afrocubana). Ofrecerá un programa de jazz latino contemporáneo conformado por un despliegue de ritmos y variadas modalidades en la conjunción de elementos melódicos y armónicos de las franjas sonoras de Cuba, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Puerto Rico, Venezuela y México. Distinguido con el NEA Masters Award y la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos, su catálogo de partituras integra el repertorio de orquesta y ensambles internacionales.

El Dato: Ha colaborado con instrumentistas como Yo-Yo Ma, Dizzy Gillespie, Bebo Valdés, Chucho Valdés, Christopher Dell, Alon Yavnai, Mark Summer yTrío Corrente.

“Estoy feliz de regresar a México, hace algunos años que no voy; además vamos a tocar en la sala Nezahualcóyotl que tiene una acústica perfecta. He estado por diferentes escenarios de España con el ensamble Madrid-New York Connetion Band integrado por jóvenes músicos cubanos y un vibrafonista colombiano presentando mi disco La Fleur de Cayenne, el cual estuvo nominado en los Grammy Latinos de este año, pero mi hermano, el pianista Chucho Valdés Quartet, ganó en la Categoría de Mejor Álbum de Jazz Latino, no importa el galardón quedó en la casa cubana”, dijo Paquito D’Rivera, en entrevista desde España.

¿Repertorio que interpretará? Temas del álbum I Missed You Too que grabé con Chucho Valdés, el cual en 2023 obtuvo el Latin Grammy; piezas venezolanas, argentinas, brasileñas, cubanas y mexicanas bajo conjugaciones del jazz latino y, asimismo, algunas obras insertadas en la música de cámara, bossa nova, joropo venezolano y no puede faltar algo del nuevo disco.

¿Cómo ha sido recibido el álbum La Fleur de Cayenne? Ese disco es una festividad porque refleja todas las influencias que han marcado mi vida en la música. Afirmo siempre que la música no tiene lindes ni límites ni fronteras: este álbum confirma esa aseveración.

¿Más de 60 años de relación con la música? Desde los siete años ya tocaba yo en público y a los 10 años me presenté en el Teatro Nacional de La Habana. Mi padre, Tito Rivera, también saxofonista, me regaló mi primer saxofón y me dio las primeras lecciones, aprendí a tocarlo y también a escribir notas en el pentagrama. Guardo con mucho cariño ese saxofón.

¿Cómo valora usted este próximo concierto en México? Tiene un gran significado para mi trayectoria, el público mexicano es muy exigente y conocedor. México es un país de gran fuerza musical que ha sido muy receptivo con la música cubana, en sus escenarios se foguearon intérpretes como Benny Moré y Celia Cruz, por ejemplo. Estoy muy contento y satisfecho por la programación de este concierto organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Concierto Paquito D´Rivera Quintet

Dónde: Sala Nezahualcóyotl del CCU

Cuándo: domingo 23 de noviembre, 2025

Horario: 18:00 horas

Localidades: Primer piso: 1,200 pesos; Orquesta y coro: 900 pesos y Segundo piso, 600 pesos