Cuadro de Frida Kahlo impone nuevo récord en subasta

Un autorretrato de 1940 de la famosa artista mexicana Frida Kahlo se vendió ayer por 54.7 millones de dólares en una subasta de arte en Nueva York, Estados Unidos, convirtiéndose en el precio de venta más alto para una obra de cualquier artista femenina.

La pintura de Frida Kahlo durmiendo, titulada El sueño (La cama), superó el récord del cuadro Jimson Weed/White Flower No. 1, de Georgia O’Keeffe, que se compró en Sotheby’s por 44.4 millones de dólares en 2014.

El Dato: Frida Kahlo comenzó a pintar mientras estaba postrada en cama, se sometió a una serie de dolorosas cirugías en su columna vertebral y pelvis dañadas.

La venta en Sotheby’s también superó el propio récord de subasta de Frida Kahlo para una obra de un artista latinoamericano. La pintura de 1949 Diego y yo, que representa a la artista y su esposo, el muralista Diego Rivera, se vendió por 34.9 millones de dólares en 2021.

El autorretrato es una de las pocas piezas de Kahlo que ha permanecido en manos privadas fuera de México, donde su obra ha sido declarada monumento artístico. Sus óleos en colecciones públicas y privadas dentro del país no pueden ser vendidos al extranjero ni destruidos.

La pintura proviene de una colección privada, cuyo propietario no ha sido revelado, y es legalmente elegible para la venta internacional. Algunos historiadores del arte han examinado la venta por razones culturales, mientras que otros han expresado su preocupación de que la pintura —exhibida públicamente por última vez a finales de la década de 1990— podría desaparecer nuevamente de la vista pública tras la subasta.

Sin embargo, ya la solicitaron para próximas exposiciones durante 2026, 2027 y 2028 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo Nacional Británico de Arte Moderno y el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Riehen, en Basilea, entre otros.

La pieza representa a Kahlo durmiendo en una cama de madera de estilo colonial que flota entre las nubes. Está cubierta con una manta dorada y enredada en vides y hojas trepadoras. Sobre la cama yace una figura esquelética envuelta en dinamita, similar a los Judas de papel maché artesanales de México.

La pintura fue la estrella de una venta de más de 100 obras surrealistas de artistas como Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst y Dorothea Tanning, aunque Frida Kahlo se resistió a ser etiquetada como surrealista, un estilo de arte que es onírico y se centra en una fascinación por la mente inconsciente.

“Nunca pinté sueños”, dijo una vez. “Pinté mi propia realidad”.

En su nota de catálogo, Sotheby’s dijo que el óleo “ofrece una meditación espectral sobre la porosa frontera entre el sueño y la muerte. El esqueleto suspendido a menudo se interpreta como una visualización de su ansiedad por morir en su sueño, un miedo muy plausible para una artista cuya existencia diaria estaba moldeada por el dolor crónico”.